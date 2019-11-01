Политика

Стали известны графики приема граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия»

Стал известен график приема граждан депутатами Псковского областного Собрания и должностными лицами администрации Псковской области в ноябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Яников Владимир Николаевич 5 ноября 10.00-13.00 Драгунова Лидия Александровна 13 ноября 10.00-13.00 Антонов Виктор Васильевич 20 ноября 10.00-13.00 Котов Александр Алексеевич 21 ноября 10.00-12.00 Васильев Алексей Николаевич 26 ноября 10.00-13.00 Дитрих Игорь Иванович 26 ноября 14.00-17.00 Сорокин Юрий Юрьевич 29 ноября 10.00-13.00

График приема граждан депутатами Псковской городской Думы в ноябре

Воробьёв Владимир Николаевич 5 ноября 14.00-17.00 Николаева Любовь Алексеевна 6 ноября 14.00-17.00 Иванов Денис Олегович 7 ноября 14.00-17.00 Мусиенко Сергей Сергеевич 12 ноября 14.00-17.00 Белов Эдуард Николаевич 13 ноября 14.00-17.00 Тюменцев Валерий Анатольевич 14 ноября 14.00-17.00 Стороненков Григорий Иванович 20 ноября 14.00-17.00 Невалённая Галина Ивановна 27 ноября 14.00-17.00

Депутаты-единороссы различных уровней ежемесячно проводят приемы граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева по адресу: Псков, улица Гоголя, 9, телефон 8(8112) 66-25-12.

Юридическая клиника – вторник с 15.00-17.00.