Стали известны графики приема граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия»

Стал известен график приема граждан депутатами Псковского областного Собрания и должностными лицами администрации Псковской области в ноябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.
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Яников Владимир Николаевич
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5 ноября
10.00-13.00
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Драгунова Лидия Александровна
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13 ноября
10.00-13.00
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Антонов Виктор Васильевич
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20 ноября
10.00-13.00
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Котов Александр Алексеевич
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21 ноября
10.00-12.00
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Васильев Алексей Николаевич
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26 ноября
10.00-13.00
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Дитрих Игорь Иванович
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26 ноября
14.00-17.00
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Сорокин Юрий Юрьевич
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29 ноября
10.00-13.00
График приема граждан депутатами Псковской городской Думы в ноябре
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Воробьёв Владимир Николаевич
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5 ноября
14.00-17.00
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Николаева Любовь Алексеевна
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6 ноября
14.00-17.00
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Иванов Денис Олегович
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7 ноября
14.00-17.00
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Мусиенко Сергей Сергеевич
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12 ноября
14.00-17.00
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Белов Эдуард Николаевич
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13 ноября
14.00-17.00
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Тюменцев Валерий Анатольевич
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14 ноября
14.00-17.00
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Стороненков Григорий Иванович
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20 ноября
14.00-17.00
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Невалённая Галина Ивановна
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27 ноября
14.00-17.00
Депутаты-единороссы различных уровней ежемесячно проводят приемы граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева по адресу: Псков, улица Гоголя, 9, телефон 8(8112) 66-25-12.
Юридическая клиника – вторник с 15.00-17.00.