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Политика

Всем нужны деньги, а что такое деньги?

01.11.2019 19:00|ПсковКомментариев: 0

Если вдуматься, любое заседание областного парламента, будь то совещание профильного комитета или очередная сессия, так или иначе посвящено по преимуществу вопросам денежным: исполнению бюджета, выплате коммерческих кредитов, определению источников финансирования, повышению коммунальных платежей, перераспределению средств и т. д. Вот и главной темой 36-й сессии Псковского областного собрания по преимуществу стали деньги в разных вариациях – цен и тарифов, налогов и взносов, выплат и льгот, зарплат и пенсий. Из четырех десятков проектов «повестки дня» добрая половина вопросов была о деньгах напрямую, а другая половина касалась их косвенно.

Не будет преувеличением сказать, что «деньги – это наше всё», любой — даже самый проходной - вопрос что-то да стоит местному налогоплательщику.

Не говоря уж о цифрах принимаемых депутатами таблиц и статей бюджетных расходов; всё согласно старому закону политэкономии: если в одном месте убыло, в другом – обязательно прибудет. И все это деньги отнюдь не виртуальные, а вполне конкретные: электронные, бумажные или медные, весело звенящие, либо зияющие унылой пустотой на счетах организаций и в карманах граждан.

О денежных долгах избранники народа начали говорить с первых же минут сессии, в ходе так называемых «предварительных выступлений», парламентскими остряками нареченными «десятиминутками гнева». Лидер фракции партии «Яблоко» Лев Шлосберг на этот раз посвятил свой спич задолженности бюджетных учреждений и населения перед ресурсоснабжающими организациями. «Бедность населения растет, и растут его долги за услуги ЖКХ», - диагностировал проблему Шлосберг и озвучил совокупную цифру задолженности граждан – полтора миллиарда рублей за тепло, электричество и воду.

Особенно много жители должны за тепло – миллиард рублей.

Эти тревожные цифры своеобразно «оттенил» другой номинальный оппозиционер, лидер фракции ЛДПР в областном Собрании, Антон Минаков, затронувший недавнюю резонансную тему «прощения» Россией 20 миллиардов долларов странам Африки, о котором объявил президент Путин.

«У нас в стране такая ситуация, что эти деньги не помешали бы и нам. – Прокомментировал инициативу жириновец, - Мы скоро будем принимать бюджет и снова будем искать копейки на строительство больниц, которые имеются далеко не во всех районах, и на ремонт дорог. Нужно знать границы. В первую очередь, надо думать о своих гражданах и делать на это упор».

Никто с этим тезисом спорить не стал, и законодатели от «произвольной» программы перешли к «обязательной», а именно - к «парламентскому часу», на этот раз посвященному актуальным проблемам пассажирских автоперевозок в регионе.

С докладом перед депутатами выступил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин. Свое сообщение чиновник буквально оттарабанил, не забыв упомянуть про принцип комфортности, доступность услуг, льготы для различных категорий граждан, бесплатный подвоз детей и учителей в сельские школы и прочие социальные обязательства транспортной инфраструктуры перед населением.

Общие цифры тут таковы: автобусная сеть Псковской области в пригородном и междугородном сообщении состоит из 465 маршрутов. Из них 415 маршрутов являются пригородными. Маршрутная сеть Пскова состоит из 24-х городских маршрутов, Великих Лук – из 27. При этом 372 маршрута (80%) признаны «социально значимыми». Доля государственных предприятий в этих «социально значимых» перевозках составляет 95%. Перевозки осуществляют «Псковпассажиравтотранс» и ГППО «Славяне». «Социально значимые» означает, что нерентабельные, и ни один частник на эти маршруты не выйдет.

Борис Елкин сразу озвучил тему неизбежного роста цен на билеты за проезд в автобусах.

Так, в муниципальных районах стоимость тарифа увеличилась до 22 рублей, и уже принято принципиальное решение о повышение цены автобусного билета в Пскове до 27 рублей, а на пригородных маршрутах – до 4 рублей за километр.

Население эти новости вряд ли обрадуют, но другого пути, по словам чиновника, у администрации региона просто нет: «В условиях дефицитности областного бюджета, а также недопоступления доходных источников, увеличение субсидирования не представляется возможным», - констатировал Борис Елкин, пояснив при этом, что государственные предприятия транспортной отрасли в принципе являются «планово-убыточными»: «Процент прибыльных маршрутов составляет всего 33% от общего количества маршрутов», тогда как увеличение платы за проезд на 2 рубля увеличит выручку «Псковпассажиравтотранса» в среднем на 2 миллиона рублей в месяц.

Коммунист Анатолий Копосов спросил у председателя комитета: «Есть ли надежда, что закончится беспрерывная смена руководителей транспортного предприятия?». «Надежда есть», - честно ответил чиновник и признал, что текучка руководящих кадров «не благоволит» успешной деятельности «Псковпассажиравтотранса».

Спикер Александр Котов поинтересовался судьбой автостанций и автопавильонов в районных центрах, некоторые из них, по слухам, комитет намеревался закрыть, а ведь эти мини-вокзалы при умелом использовании могут стать центрами притяжения для местного населения. «Пока ни одной автостанции или пункта продажи билетов закрыто не будет», - пообещал г-н Елкин. Другой вопрос, который затронул спикер, касался неудовлетворительного качества грунтовых дорог в сельской местности: «На региональных дорогах школьные автобусы приходится вытаскивать трактором!», - возмутился председатель Собрания.

Депутата Алексея Севастьянова интересовала судьба школьных автобусов и особенно автобусов туристических для перевозки детей. «Сколько у нас в регионе туристических автобусов?», - вопросил он. «Затрудняюсь ответить», - расписался в незнании председатель транспортного комитета. «Правильно! У нас их просто нету!» - объявил Севастьянов и долго сетовал на то, что псковские дети ездят на экскурсии, пользуясь не приспособленными для этих целей автобусами:

«У нас нет ни одного автобуса, соответствующего критериям безопасности! Мы на эту проблему закрываем глаза и не хотим ее решать!», - распалился депутат.

Единоросса Севастьянова неожиданно поддержал «яблочник» Шлосберг, указавший на то, в целом 100% школьных автобусов возят детей с нарушением законодательства, и областная прокуратура об этом знает, но ничего не делает, чтобы как-то исправить ситуацию. О плохом качестве поступающих в регион школьных автобусов говорила и единоросска Оксана Лазарева: «Автобусы делаются будто для школьников младших классов, сиденья низкие и маленькие. Очень неудобные автобусы!». «Может быть, мы заранее озаботимся детской безопасностью! – Призвал коллег депутат от ЛДПР Антон Минаков. – Не будем дожидаться трагедии».

Бурную дискуссию вызвал вопрос повестки № 18, озаглавленный «О внесении изменения в статью 2 закона «О территориальных избирательных комиссиях, обладающих правами юридического лица». Если кратко, то выступающий перед депутатами председатель облизбиркома Михаил Иванов просил перевести председателей 16 ТИКов на штатную работу с фиксированной заработной платой. Цена вопроса – почти 12 миллионов рублей в год.

Это предложение от облизбиркома буквально «выбесило» депутата-«яблочника» Шлосберга, который стал говорить о том, что Собрание не в состоянии выполнить элементарные наказы избирателей, как-то: заменить окна в школе или сделать качественный ремонт, а тут вдруг создает 16 рабочих мест на всю область со средней зарплатой в 40 тысяч рублей. И все ради того, «чтобы повысить управляемость ТИКов со стороны власти». Шлосберга поддержали и другие депутаты, недовольные работой территориальных избирательных комиссий: от коммуниста Анатолия Копосова, до ЛДПРовца Антона Минакова. Однако, опять же, псковская оппозиция осталась в меньшинстве. За второе чтение документа проголосовали 29 депутатов, и только 11 были «против».

Наконец, после второго перерыва, депутаты обсудили еще один денежный и чрезвычайно важный для населения вопрос – он проходил в повестке дня под №26 – «О согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Псковской области на 2020 год». Иными словами, депутатам предстояло повысить так называемый «побор на капремонт». Согласно законопроекту, взнос на капремонт для жителей домов без лифта составит в будущем году 7 рублей 08 копеек за кв. м., а для жителей домов с лифтом – 8 рублей 25 копеек за квадратный метр.

Возражения оппозиции по этому вопросу наиболее развернуто выразил депутат от КПРФ Дмитрий Михайлов, который, в частности, сказал: «Шесть лет назад власти отказались поддерживать жилищный фонд и переложили эти заботы на граждан. Включили в расходы дорогостоящие платежи. Услуга с отложенным действием – понятие обтекаемое, многие жители считают, что их платежи уходят в черную дыру». Коммунист также обратил внимание на то, что качество капремонтов зачастую неудовлетворительное, наблюдается чехарда с подрядчиками, жители жалуются, что им навязывают ненужные дополнительные услуги.  

Результат голосования снова не удивил: парламентское большинство «Единой России» - 29 депутатов - высказалось за повышение взносов на капремонт, 10 депутатов были «против», и один воздержался.

Что еще «назаконотворили» депутаты в этот день? Много чего! Например, освободили от транспортного налога солдат-срочников на время прохождения военной службы. Или – отказали «детям войны» в дополнительной выплате к Дню Победы, лишив пожилых людей 2 тысяч рублей к 75-летнему юбилею. Причина – одна: мол, «изыскать дополнительные средства для реализации законопроекта не представляется возможным».

Это печальное обстоятельство до слез обидело депутата Анатолия Копосова, который заявил, что в соседнем Санкт-Петербурге в честь памятных дат «детям войны» деньги платят, а у нас на Псковщине нет. «Но вы держитесь», - хочется добавить от себя расхожую присказку и врубить на полную громкость какую-нибудь грустную песенку про деньги. Допустим, знаменитую «You Never Give Me Your Money».

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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