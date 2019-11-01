Политика

Олег Луценко предложен партией КПРФ в качестве кандидата на замещение вакантного мандата депутата Псковской гордумы

Региональный исполком партии КПРФ решил предложить на рассмотрение территориальной избирательной комиссии города Пскова для замещения вакантного мандата депутата Псковской городской Думы кандидатуру Олега Луценко. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении партии, такое решение принято сегодня, 2 ноября, на заседание Бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ.

Напомним, ранее депутат от КПРФ Александр Тимофеев вышел из состава Псковской городской Думы по собственному желанию. По его словам, досрочно сложить полномочия он решил в связи с высокой занятостью на посту председателя Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Псковской области.

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Вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Тимофеева был утвержден 30 октября на сессии Псковской городской Думы.

Олег Луценко 1961 года рождения занимает должность руководителя охранного предприятия - ООО ЧОО «Областное агентство безопастности». В 1982 году закончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе.