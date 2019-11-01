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Политика

Участники V пленума псковского областного отделения КПРФ обсудили системный кризис в России и Псковской области

02.11.2019 16:46|ПсковКомментариев: 0

2 ноября состоялся V совместный пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии Псковского областного отделения КПРФ, на котором определили задачи коммунистов Псковского областного отделения КПРФ по выполнению решений IX (октябрьского) совместного пленума ЦК и ЦК КРК КПРФ «Об укреплении идейно-политических, организационных и нравственных основ партии», обсудили внутрипартийные и кадровые вопросы, а также утвердили сроки проведения отчетно-выборной кампании в первичных и местных отделениях КПРФ в 2020 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, первые вопросы повестки касались кадровых внутрипартийных вопросов, в частности, единогласно на должность главного редактора газет «Псковский рубеж» и «Псковская искра» была выдвинута Наталья Акимова.

С докладом «О задачах коммунистов Псковского областного отделения КПРФ по выполнению решений IX (октябрьского) совместного пленума ЦК и ЦК КРК КПРФ «Об укреплении идейно-политических, организационных и нравственных основ партии» выступил член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

Участники пленума поддержали критический анализ современной обстановки в стране и практические предложения по укреплению идейно-политических, организационных и нравственных основ партии, изложенные в докладе председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым.

«Системный кризис в России - экономический, политический и духовный - продолжает обостряться. Банкротство либерального курса очевидно. Тезис о мнимой стабильности все больше дискредитируется исполнительной властью. Доступ во власть стал привилегией богатого меньшинства. Формально Конституция имеет прямое действие. Но даже право на референдум «партия власти» отменила своими законами. Права граждан уничтожаются. У трудящихся отобрали бесплатные жилье, образование, медицину. Теперь отбирают пенсии. За чертой бедности уже треть населения. Уровень жизни падает шестой год подряд. Псковская область здесь в числе «лидеров», - констатировал Петр Алекеенко в своем докладе.

«Системный кризис в России - экономический, политический и духовный - продолжает обостряться. Банкротство либерального курса очевидно. Тезис о мнимой стабильности все больше дискредитируется исполнительной властью. Доступ во власть стал привилегией богатого меньшинства. Формально Конституция имеет прямое действие. Но даже право на референдум «партия власти» отменила своими законами. Права граждан уничтожаются. У трудящихся отобрали бесплатные жилье, образование, медицину. Теперь отбирают пенсии. За чертой бедности уже треть населения. Уровень жизни падает шестой год подряд. Псковская область здесь в числе «лидеров», - констатировал Петр Алекеенко в своем докладе.

В докладе также было отмечено, что капиталистическая система заходит в полный тупик. Ответом становится растущий запрос на социализм. Программа КПРФ отдает предпочтение мирному прорыву к новому обществу. Но обострение общего кризиса приближает Россию к национальной катастрофе. «Мы должны быть готовы к такому повороту, когда политическое прозрение рабочих может пойти радикально быстро. Поэтому так необходимо укрепление идейно-политических, организационных и нравственных основ партии», - добавил Петр Алексеенко.

Комитетам местных отделений партии постановлением пленума, в частности, поручено обсудить материалы IX (октябрьского) пленума ЦК КПРФ, определить задачи по выполнению его решений, а также «беречь партийное товарищество» и «строго следовать принципу равенства коммунистов».

На пленуме также было решено провести отчетно-выборные собрания и конференции в первичных отделениях КПРФ до 1 марта, в местных отделениях КПРФ до 1 апреля, и созвать областную 42-ю отчетную конференцию 4 апреля 2020 года.

Пленум также выразил свою поддержу обращению председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова «Прекратить преследования Павла Грудинина и руководителей-коммунистов», которое опубликовано на сайте ЦК КПРФ. Собравшиеся выразили решительно осуждение произвола, чинимого судебными и правоохранительными органами, их фактическое покровительство рейдерской атаке на совхоз имени Ленина.

Теги: #КПРФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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