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Политика

Единороссы вышли на праздничный митинг в Великих Луках

04.11.2019 14:40|ПсковКомментариев: 0

День народного единства отметили в Великих Луках. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России», 4 ноября активисты и сторонники партии приняли участие в праздничном шествии по центральной улице города - проспекту Ленина.

Возглавили колонну великолукские спортсмены, духовой оркестр и мажоретки. В одном строю прошли руководители области и города, депутаты, почетные граждане, коллективы городских предприятий и учреждений, студенты и школьники.

На пути следования участников шествия были развернуты творческие площадки. Центральным местом праздника стала площадь Ленина, где состоялся торжественный митинг.

«Истоки этого государственного праздника уходят в далекое прошлое. Более четырех веков отделяют нас от тех драматических событий, когда народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским спасло страну от иностранной интервенции, смуты и безвластия. Сила духа, сплоченность и любовь к Родине помогли тогда нашему народу одолеть внутренние распри и внешнюю угрозу, положить начало укреплению российской государственности, - сказал и. п. главы Великих Лук, секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Сергей Гусев. - Единство и патриотизм были и остаются для нашей страны надежной опорой и мощной движущей силой, которая помогает выдерживать все испытания и решать масштабные задачи развития».

По его словам, Великие Луки - пример того, как общими усилиями областной и городской власти, руководителей организаций, предприятий и неравнодушных граждан, в рамках партийных проектов «Единой России» город динамично развивается.

«Руководство города продолжает работу в этом направлении, создавая комфортные условия для жизни великолучан. Идет масштабная реконструкция второго корпуса шестой школы, проводится капитальный ремонт музыкальной школы имени Мусоргского, запланировано строительство новых образовательных учреждений, реконструкция дорожных магистралей. Дорогие великолучане! Впереди у нас масштабные планы, и вместе мы обязательно воплотим их в жизнь! Для этого у нас есть все условия: талант, трудолюбие, любовь к Отечеству и нашему городу!» - подчеркнул он.

Также к собравшимся обратился депутат фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Виктор Остренко. «История развивается по спирали. Взлеты сменяются падением, а в самой крайней точке - смутное время. Так было и в далеком прошлом, так есть и в современной истории, - отметил он. - Эти моменты проверяют всех нас, насколько мы, несмотря на различия наших регионов, многонациональность и многоконфессиональность, являемся единым народом своей страны. Насколько ценности, которые привиты нам нашими предками, нас объединяют в общность людей, желающих своей Родине мира и процветания. Я абсолютно уверен в том, что именно эта сила единения позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Так было ранее, и будет впредь!»

В завершение митинга к стеле воинской славы были возложены цветы, а на эстраде началась концертная программа «Я люблю тебя, Россия!».

Теги: #Единая Россия #праздник #митинг #праздники
Источник: Псковская Лента Новостей
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