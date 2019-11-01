Политика

Олег Брячак о дне рождения «Справедливой России», вменяемых людях и партийных альянсах

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 29 октября. Гость студии – депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

Константин Калиниченко: Олег Михайлович, начну с поздравлений. Буквально на днях «Справедливой России» исполнилось 13 лет. Возраст, мягко говоря, подростковый, переходный, трудный. Как оцениваете итоги этого периода? К партии отношение неоднозначное с момента рождения. Многие ее всегда считали не более чем попыткой размыть электорат КПРФ, оттянуть тех, кто имеет социалистические убеждения, но не приемлет вот этот весь коммунистический бэкграунд: Сталин, репрессии и так далее. Как вы оцениваете самостоятельность и самодостаточность партии сегодня?

Олег Брячак: Безусловно, за эти годы наша партия на федеральном уровне и в регионах заработала достаточно большой авторитет. Понятно, что она не может конкурировать в нынешней политической системе и в нынешнем политическом пространстве с партией власти, у которой и ресурсы есть административные, и возможности гораздо шире, чем у таких партий, как «Справедливая Россия». Однако платформа, которая у нас существует, абсолютно социальная. Наша партия делает упор на поддержку простых граждан. Мы всегда позиционировались как партия народа, а не как партия власти. Поэтому мнения некоторых политических обозревателей, что «Справедливая Россия» является какой-то там подпоркой, ошибочны.

Мы всегда готовы к конструктивному диалогу и на региональном, и на федеральном уровне, но наше отличие в том, что мы не боимся критиковать. Открыто выступаем против пенсионной реформы, против существующих тарифов ЖКХ. Мы предлагаем и в Госдуме, и в областном Собрании законопроекты, которые, в случае принятия, реально работали бы на улучшение жизни граждан. Могу привести таких примеров достаточно много. На моем счету уже более 60 поданных законопроектов. Раньше я подавал их напрямую как депутат областного Собрания, а сейчас - через гордуму, благодаря тому, что городские депутаты, как правило, поддерживают меня, потому что это в основном вменяемые люди, с которыми приятно работать.

У нас в гордуме нет политического окраса, мы редко спорим на политические темы. В основном наши разногласия касаются вопросов улучшения жизни граждан, проживающих в Пскове, улучшения облика города — фасады, дороги, крыши, садики, школы. Мне приятно работать в гордуме. Там приятные люди. Особенно радуют одномандатники. Видно, что они работают. Они переживают за свои округа, выбивают деньги, спорят с городской администрацией.

Константин Калиниченко: Гордума - это место для дискуссий.

Олег Брячак: Это место для дискуссий, это живой механизм. Понято, что нам, с учетом недостаточного финансирования, тяжело сразу все сделать и решить все проблемы. Но я говорил о законопроектах, которые вносятся «Справедливой Россией». Благодаря тому, что депутаты гордумы подходят к принятию или непринятию решений с точки зрения здравого смысла и полезности для граждан, а наши законопроекты носят социальную направленность, они их поддерживают, и я уже от гордумы представляю их в областном Собрании. К сожалению, там ситуация иная, и депутаты, даже понимая, что на самом деле предлагаемые мною законопроекты полезные и рабочие, их не поддерживают. Наверное, по политическому признаку или, может, я им не нравлюсь...

Константин Калиниченко: Я как раз и хотел спросить. Из последнего. Мне вспомнилась ваша последняя законодательная инициатива о материнском капитале. Она, конечно, требовала определенных финансов, но депутаты отклонили ее. Я не очень понял мотивации. Потому, что вы не из той партии?

Олег Брячак: Я уверен, что причина в этом. Может. Не хотят, они чтоб оппозиционные силы набирали политические очки и чтобы мои законопроекты работали в регионе. Хотя некоторые законопроекты, разработанные мной, работают. Например, тот, которым закреплена обязанность носить светоотражающие фликеры. Я как автомобилист часто куда-то езжу и вижу, что у нас недостаточная освещенность трасс, и когда идут ребята по темноте вдоль обочины, и ты видишь за сто метров, как они мигают фликерами, мне даже приятно, если честно. А представьте, сколько у нас ездит неопытных водителей за рулем. Человек только сдал на права, щетки не очень хорошо работают, сумерки, дождь. И тут он ямку решил объехать, а в этом время ребеночек по обочине идет... Это крайне важно было.

Константин Калиниченко: Думаю, и опытные водители страдают, это общая проблема.

Олег Брячак: Или, например, использование маткапитала на особенных детишек. Раньше мамочка только через три года могла использовать на лечение своего ребеночка. Но болезнь-то не ждет, поэтому я добился, чтоб мамочки могли эти средства использовать с первого дня его рождения. Если б они делали это без этого закона, это было бы воспринято как нарушение и уголовное дело. Те же энергетики. Я много работал с различными специалистами. Вы знаете, какой вред от тонизирующих напитков. Он колоссальный. Они и для взрослых-то вредны, а детям их категорически пить нельзя, поэтому мы и разработали такой законопроект, и его и поддержали. Но на самом деле поддержанных инициатив у меня всего процентов 5 - 6. Остальные режут и отклоняют.

Более того, единороссы взяли моду в областном Собрании — они не голосуют. Я уже как-то не выдержал с трибуны и сказал: «Ребята, давайте так: инициатива полезна. Вы сейчас голосуете против людей, которые за вас голосовали на выборах. Как это понимать? Когда будут выборы, я приду и напомню людям, как голосовал депутат Иванов. Ну вот, теперь новая мода — теперь они не голосуют. А раз определенного количества голосов «за» нет, то законодательная инициатива не проходит. Вот такая штука.

Константин Калиниченко: Олег Михайлович, наверное, добрую половину времени существования партии «Справедливая Россия» обсуждают какие-то альянсы и мезальянсы с другими политическими силами на федеральном и региональном уровне. Вас все время пытаются с кем-то объединить. Вот, например, чуть ли не год обсуждали вопрос объединения с партией «Родина», Партией пенсионеров за справедливость. Да много с кем, вас разве что с «Яблоком» не объединяли.

Олег Брячак: Это невозможно, Константин.

Константин Калиниченко: Эти вопросы сегодня приобретают новую актуальность, поскольку начинается подготовка к большой парламентской кампании 2021 года. Так будете объединяться? И с кем вообще возможны объединения?

Олег Брячак: Вопрос объединения с «Родиной» и «Партией пенсионеров» еще пока актуален. И вообще на эту осень был запланирован съезд в Москве, на котором мы, руководители региональных отделений, ожидаем какого-то решения от руководства. Дата пока не назначена. Не могу прогнозировать, каким оно будет — руководству виднее. Но разговоры, попытки переговоров говорят о том, что «Справедливая Россия» усиливает свои позиции и будет расти. Некоторые конкуренты говорят, что «Справедливая Россия» якобы уже не растет, но это не так. Мы же видим, что ни с ЛДПР не планируют объединяться, ни с КПРФ, а со «Справедливой Россией» планируют. Не знаю, сколько нам добавят такие объединения. Но, скажем так, не убавят точно. Поэтому буду надеяться, что к нам примкнут и другие политические силы, и кампания по выборам в Госдуму в 2021 году пройдет для нашей партии уже более успешно.

Хочу еще рассказать о работе Центра защиты прав граждан. Эта информация мало освещается, но на территории регионов, где этот центр работает, огромное количество фактов положительного решения вопросов. На федеральном уровне наша партия, в частности, ее лидер Сергей Миронов, уделяет огромное внимание этому вопросу. Это реально работающий механизм. В Пскове наш центр находится на улице Яна Фабрициуса, 4. Там наши специалисты постоянно проводят обучение граждан — старших по домам, обычных граждан, сотрудников управляющих компаний. Объясняют им, как работать, что делать, как разговаривать с чиновниками. Они имеют богатую судебную практику. Приходит человек - а они уже понимают, как будет развиваться решение его проблемы: есть перспективы либо это совсем безнадежно, и не надо тратить время. В центре не занимаются показухой. Там реально решают вопросы. Поэтому призываю жителей Псковской области доверять нашему инструменту. Если вы сталкиваетесь с произволом чиновников, правоохранительных органов, с бездействием, туда всегда можно прийти, вам все объяснят, причем, бесплатно.

Особенно сейчас актуален вопрос с недобросовестными управляющими компаниями. Сейчас вообще дошло до абсурда. Расскажу немножечко, чтоб вы понимали. Вопиющий случай с управляющей компанией «Пароменское». Она только одному «Горводоканалу» должна более 9 млн рублей.

Константин Калиниченко: Это, мне кажется, путь к банкротству.

Олег Брячак: Более того, водоканал прислал им исполнительный лист, и эта управляющая компания либо банкротится, либо вынуждена выплачивать эти 9 млн, которых у нее нет. Следовательно с граждан собираются эти деньги, и они за них не получают услуги, которые должны получать от управляющей компании. Потому что счета у нее заблокированы, зарплата, как я понимаю, выплачиваться сотрудникам не будет. А как, если счета на 9 млн заблокированы? По-моему, эта управляющая компания еще и теплосетям умудрилась задолжать. Только я не знаю, какую сумму. Наш Центр помощи проинформировал граждан, что это не нормально и что надо искать другую управляющую компанию. Сейчас в городе на хорошем счету «Псковская управляющая компания», не раз об этом говорил. За ней стоят депутаты гордумы, и для этой управляющей компании важен положительный имидж. «Пароменское» сразу звонит в руководству партии, пугает и так далее, а центр работает и готов дальше гражданам помогать. Как руководитель регионального отделения «Справедливой России» я обязан рассказать об этом эффективном инструменте.

Константин Калиниченко: Олег Михайлович, вернемся к политической составляющей. Сегодня региональная «Справедливая Россия» и вы как ее лидер в частности, достаточно активно поддерживаете действующую областную власть. Тут хотелось бы понять, вы в оппозиции или нет? Памятуя о том, что законодательная власть не поддерживает ваши инициативы, может, есть смысл перейти в партию власти – говорят, там очень острый кадровый голод?

Олег Брячак: То что там кадровый голод, я согласен полностью. Как-то вот больше они едут на административном ресурсе, и вроде особо ничего делать и не надо, «мы и так сильные, хорошие». «Слава КПСС!» - помните лозунг? Кричали, кричали, и КПСС не стало. Думаю, с «Единой Россией» будет примерно то же самое. Приятно, когда мне задают острые вопросы — как вы любите, а я на них люблю отвечать. Я никогда не перейду в «Единую Россию», потому что у нас абсолютно разные взгляды на жизнь, политические вещи и так далее. А вот что касается поддержки администрации.... Мы - конструктивная оппозиция. Есть политики на территории нашего региона, которые любое благое дело переворачивают наизнанку, говорят, что все плохо - лишь бы набрать себе политические очки. А я считаю, это в корне неправильно. Мы должны быть честными, и если власть работает хорошо, мы так и должны говорить. Если плохо — то плохо. Вот когда была предыдущая администрация, почему-то, я там не видел ни Шлосберга, никого. Всем все нравилось и все молчали в тряпочку, а что область в кредитную кабалу загнали, отчего мы сейчас с вами и страдаем, только я и говорил.

Константин Калиниченко: Шлосберг не молчал.

Олег Брячак: Это потом он начал, как попугай, повторять — когда я всем все рассказал и публичные слушания сорвал, когда вышла половина зала. Если я что-то делаю, я делаю это в глаза. Я не делаю это за спиной. Да, в результате я получил 4 уголовных дела, два пока осталось. Одно передано в суд, теперь меня еще и судить будут за мои вот эти политические взгляды. Нашли там такую белиберду, что я даже не читал это дело. Там такая ахинея написана! Я говорю адвокату: Мне даже сказать на суде будет нечего, я не понимаю, о чем там речь идет. Приду туда и спрошу: «чего вы меня обвиняете вообще?». И буду молчать и ждать, какой мне приговор вынесут, и с любым соглашусь. Потому что, когда я пошел против власти, я понимал, чем это закончится, и был готов ко всему. И в сизо был готов оказаться за свои убеждения. И доказательства сейчас налицо. Шлосберг идет в суд? Нет, Брячак идет в суд, и там будет все видно и понятно. Поэтому еще раз говорю: если предыдущая администрация работала неудовлетворительно, я выходил на трибуну и говорил: «Мы ждали команду эффективных менеджеров, а получили похоронную команду». Это мои слова были. Причем, на трибуне в областном Собрании в присутствии губернатора!

А сегодня? Вы посмотрите на «Ласточку» — да там мест нет, билетов не купить — дополнительную запускают. Посмотрите на самолеты, которые опять полетели. Из «медвежьего угла» мы превратились в нормальную область,в которую можно добраться нормальным авиасообщением, да еще и за 1 час 20 минут. А посмотрите на школу в Дно. Когда вообще строили школу?

Константин Калиниченко: Если не брать в расчет Инженерно-лингвистическую гимназию, то лет 20 - 25 не строили.

Олег Брячак: Ну так вот. Сейчас в Гдове планируется школа, садики строят и будут строить. Моя законодательная инициатива была — компенсацию выплачивать родителям детей, которых государство не может устроить в детский сад. Мы говорим: «вот, демография, надо повышать рождаемость», а сами для этого не делаем ничего конкретного, кроме болтовни и непонятного шебуршения. Они тогда отклонили и эту инициативу. Я лет пять назад проанализировал, что самая большая очередь в детские сады наблюдается по детишкам от 1,5 до 3 лет, и по-моему это было 2 тысячи детей. Представьте, что почти 2 тыс мамочек или папочек сидят дома и половину дохода не получает, потому что мамочка или папочка не могут работать. А сейчас садики строятся, очереди почти ликвидированы, в больницы новое оборудование закупается, в МФЦ приятно зайти. Так губернатора все равно это не устроило: 50 видов услуг — это мало, вы должны оказывать гораздо больше, под 200.

Константин Калиниченко: Услуг-то им добавили, но и очереди увеличились. Там приходится подождать.

Олег Брячак: Ну и что. Посидел полчаса в мягком кресле и получил возможность подойти к «окну». Их там около 50. То есть мы должны говорить и о проблемах, и на встречах губернатора с нашей фракцией мы их озвучиваем. А единороссы — нет. Они говорят: «да,у нас все хорошо, космические корабли бороздят просторы вселенной». Они живут этими категориями. А то, что бабушка выходит из дома и постоянно наступает в одну и ту же лужу, а автомобиль не может найти места для парковки, их мало волнует. А нас волнует. Мы на земле находимся, и именно эти вопросы мы ставим.

Давайте «Машиностроитель» возьмем. 20 лет болтали. Даже когда страна купалась в нефти, долларах, и создавались резервные фонды - и то не могли выбить деньги. Ведерников пришел и выбил.

Константин Калиниченко: Дай бог, чтоб достроили. Там же сроки.

Олег Брячак: Да ничего страшного, Константин. Там идет работа. И когда кто-то выходит на митинг, из пальца высасывает проблему и говорит: «ой, как они плохо работают», он не прав.

Константин Калиниченко: Митинги-то у нас в последнее время в основном на экологическую тематику проходят - против Титан-Полимера». Олег Михайлович, раз уж зашла тема, тема строительства завода «Титан-Полимер», после получения положительного экспертного заключения снова активизировала дискуссию вокруг завода. Какова ваша точка зрения? Нужно ли это предприятие региону?

Олег Брячак: В первую очередь надо смотреть на экономическую и экологическую составляющую проекта. Знаю, что в области уже нет такой категоричности по поводу завода. Ее в большей степени политические силы типа «Яблока», которые занимаются подрывом государственной власти и набирают на этом политические очки. Многим поначалу было как-то боязно, но когда люди узнали, какая там будет выплачиваться зарплата, какая там будет защита от возможных выбросов, мнение стало меняться. Мое мнение: как большинство людей считать будет, такое мнение я и буду отстаивать как депутат. Я всегда буду идти и стоять на стороне наших граждан. Если большинство решит, что данное предприятие не нужно, я первый встану за них и буду говорить, что не нужно. Думаю, администрация области никогда не допустит открытие вредного производства. Яна эту тему лично с губернатором разговаривал, и он лично говорил мне, какие меры будут предприняты для защиты жизни и экологии тех, кто проживает в округе. И знаете, я верю нашему губернатору, он меня в этом убедил. Но важно, чтобы еще и люди это понимали.

Константин Калиниченко: Хорошо. Олег Михайлович, в ближайшие пару недель предстоит голосование за главу города. Вы уже высказывались в нашем эфире по данному вопросу, что поддержите Елену Полонскую. Но как будут голосовать ваши сторонники? Ведь два года назад вы зашли в Госдуму.... Простите, в гордуму.

Олег Брячак: И в Госдуму зайду, Константин.

Константин Калиниченко: Подождем два года. Зашли вы в гордуму достаточно мощной группой, фактически стали лидером оппозиции. Партия власти во многом из-за вас не имеет такого доминирования, как в областном собрании, часто нервничает, голосует цветными ручками. Может быть, вы в курсе, как по вопросу главы города будет голосовать оппозиция в гордуме, те, кто вас поддерживает?

Олег Брячак: Я скажу, что тот блок, который у нас сформировался, зашел «клином» и немножко подвинул единороссов, и это положительно. Когда есть конкуренция, есть диалог, многие вопросы решаются гораздо быстрее. Хотя скажу, что единороссы в гордуме тоже абсолютно вменяемые люди, которые переживают за наше население. Чего не могу сказать про областное Собрание.

Константин Калиниченко: Может, это вопрос конкуренции. В ситуации конкуренции они становятся нормальными людьми.

Олег Брячак: Может быть. Поэтому, уважаемые радиослушатели, голосуйте за оппозицию, чтобы оппозиционеров было во всех органах власти больше. Только тогда будет диалог и дискуссия. А где совсем мало оппозиции, там в основном монолог и диктатура. Вы можете кричать, шуметь, а повлиять не можете. А в гордуме можем, потому что даже среди депутатов от «Единой России» нет полного понимания. Есть разные группы, разные мнения. Но думаю, что мы, оппозиция (четко говорю за «Справедливую Россию) поддержим Полонскую. Я уже говорил, почему. Потому что с Полонской работать будет руководитель области, руководитель городской администрации. И эти три фигуры должны работать синхронно и в гармонии. Представьте себе, уважаемые радиослушатели, что кто-то из вас - губернатор региона, который мастерски умеет выбивать деньги из Москвы, притаскивает сотни миллионов сюда, а понимания с главой города-председателем гордумы, которая формирует бюджет города, у вас нет. К примеру, вы хотите покрыть крыши всех домов у ипподрома, а у главы города другое мнение: «Нет, я хочу, чтобы Псков прославился на весь мир, и я приглашу сюда Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова и закатим крутой праздник, отметим открытие "Машиностроителя"». Тогда будет как у Турчака и Цецерского в 2012 году. Будет дисбаланс. Работы не будет, часть энергии будет уходить на всякие склоки, разборки и внутреннее недопонимание. Поэтому, чем более синхронно будут работать органы власти, тем лучше населению. Это аксиома. И если на конференции единороссов губернатор сказал, что подержит Полонскую, значит ему с ней работать комфортно. Более того, она уже поработала и.п. главы города и неплохо себя проявила. Контактная, хорошо говорит, хорошо выглядит.

Константин Калиниченко: Многие ожидали, что она будет совершать ошибки. А она их не совершает.

Олег Брячак: Поэтому на данный момент я считаю, что кандидатура Елены Полонской для нашего города, псковичей наиболее приемлема. Вот и все. Поэтому «Справедливая Россия», конечно же, поддержит Полонскую.

Константин Калиниченко: За представителей КПРФ, я так полагаю, вы не сможете сказать.

Олег Брячак: Это будет некорректно, уважаемый ведущий. Думаю, они определятся в ближайшее время и сделают тоже правильный выбор.

Константин Калиниченко: Олег Михайлович, будем постепенно завершать наш эфир. Многие ассоциируют наш регион с громкими уголовными делами. Ну кому, как не вам, давать оценочные суждения на этот счет. Громкие дела Александра Кузнецова, Ульяны Михайловой... Нет ли здесь ситуации, когда кошмарят уже не только бизнес, а все общество в целом, и все это приведет, конечно же, к плохим последствиям?

Олег Брячак: Если говорить честно, такое ощущение у меня есть. Скажу вам как уголовник со стажем, который находится под следствием уже третий год.

Константин Калиниченко: Поэтому и спрашиваю.

Олег Брячак: Я немножко разбираюсь в уголовно-процессуальных вещах. Когда арестовали Кузнецова, по нему вопросы были. Он, скажем так, уже перешел определенную черту и где-то сам виноват, образно говоря. Но то, что происходит не в нашем регионе, а в целом по стране — вот эти задержания, обвинения… Кто-то дотронулся до полицейского на митинге и, видите ли, немного помял ему...

Константин Калиниченко: карму...

Олег Брячак: Даже не дотронулся до тела, а дотронулся до формы, и этого молодого человека сразу приговаривают к реальному сроку - так нельзя. Получается, что этому человеку уже сломали жизнь, он с судимостью уже не устроится на хорошую работу. Его просто взяли и запятнали. Считаю, что достаточно более мягкого наказания - пожурили, вызвали в суд, но ничего ему не сделали. После этого он и близко с полицейским не пройдет, он уже все осознал, достаточно. не надо ломать ему жизнь. Вот тут перекос. На мой взгляд, надо всегда давать выплеснуть эмоции. А что это такое в рамках закона? Митинги и пикеты. Не надо гайки закручивать. Пусть люди говорят, а власть слушает и делает выводы.

Константин Калиниченко: Наш эфир подходит к концу. Напомню, это был «Гайд-парк». Гостем эфира был лидер псковских справедливороссов Олег Брячак. Олег Михайлович, спасибо, что пришли к нам.

Олег Брячак: Спасибо за внимание, до свидания.