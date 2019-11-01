Политика

В Пскове состоялось шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции. ФОТО

Шествие, посвященное 102-й годовщине Октябрьской революции, прошло 7 ноября от «Маяка» на Рижском проспекте до площади Ленина в Пскове. Коммунисты традиционно прошли под красными знаменами, а затем провели митинг у памятника Владимиру Ленину в центре города. В региональном отделении КПРФ рассказали, что в демонстрации приняли участие молодежь и комсомольцы, также состоялось вручение партийных и комсомольских билетов. Всего в мероприятии приняло участие около 80 человек, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для нас 7 ноября - это день великой Октябрьской социалистической революции, а не переворота, как сейчас говорят. Это была революция, которая была заранее подготовлена, народ был к ней готов, выходила газета «Искра», которая несла революционное сознание в массы. Конечно, этот день вызывает ассоциации со стремительным развитием Советского государства: в короткие сроки была побеждена безграмотность, совершена культурная революция, научно-техническая революция, страна вошла в число передовых держав мира. Впоследствии благодаря этому удалось разбить немецко-фашистских захватчиков, а после войны в короткие сроки было восстановлено государство. Конечно, был напряженный ритм работы, но всегда продвигались вперед. Народ жил весело, достойно, пели песни. Я же помню, как жили мои родители: ставили большие столы на улицах, праздновали праздники, народ жил единой семьей», - рассказал журналисту «Эхо Москвы» в Пскове лидер регионального отделения КПРФ Петр Алексеенко.

«Мы видим, что на такие события и президент обращает внимание. Внесли какие-то изменения в школьные, образовательные программы, опять началась пропаганда нашего великого и могучего русского языка. Эта дата для нас, как война 1812 года, когда весь народ поднялся для освобождения отечества. Это никакой не переворот, ведь народ тогда откликнулся, поверил и пошел за большевиками. Это очень серьезный период в истории нашей страны, который нельзя забывать. Нужно освещать это событие наравне с другими великими датами», - заявил Петр Алексеенко.