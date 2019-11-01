Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Аварий не будет!
Все на бал
Где отпраздновать корпоратив?
Да будет свет!
Мембранные сапоги Nordman
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Идеальное авто в Автотим
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Кто такие шабашники?
«Бригадный Подряд» в Пскове
Где переобуть машину?
Не в коня корм?
Архитектор провалов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Проблемы и долги по ЖКХ
Реально работающий механизм
 
 
 
ещё Политика 01.11.2019 20:352 Рейтинг политической активности. 25 октября — 1 ноября 07.11.2019 15:591 В Пскове состоялось шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции. ФОТО 07.11.2019 09:167 Региональным властям запретили мешать проведению митингов 06.11.2019 18:593 Олег Брячак о дне рождения «Справедливой России», вменяемых людях и партийных альянсах 04.11.2019 14:409 Единороссы вышли на праздничный митинг в Великих Луках 02.11.2019 16:462 Участники V пленума псковского областного отделения КПРФ обсудили системный кризис в России и Псковской области
 
 
 
Самое популярное 06.11.2019 11:591 Погибших в ДТП под Псковом родителей трех сестер похоронят 7 ноября 05.11.2019 15:535 Объявлен сбор пожертвований для семьи Долженко, пострадавшей в смертельном ДТП под Псковом 06.11.2019 11:432 Псковичи получат в ноябре квитанции нового вида за ЖКУ 04.11.2019 21:062 Не сдует, так смоет - псковичи шутят о луже на дороге по улице Яна Фабрициуса. ВИДЕО 06.11.2019 08:3310 Из-за похолодания в пути существенно задержались три «псковских» поезда
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

В Пскове состоялось шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции. ФОТО

07.11.2019 15:59|ПсковКомментариев: 1

Шествие, посвященное 102-й годовщине Октябрьской революции, прошло 7 ноября от «Маяка» на Рижском проспекте до площади Ленина в Пскове. Коммунисты традиционно прошли под красными знаменами, а затем провели митинг у памятника Владимиру Ленину в центре города. В региональном отделении КПРФ рассказали, что в демонстрации приняли участие молодежь и комсомольцы, также состоялось вручение партийных и комсомольских билетов. Всего в мероприятии приняло участие около 80 человек, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Для нас 7 ноября - это день великой Октябрьской социалистической революции, а не переворота, как сейчас говорят. Это была революция, которая была заранее подготовлена, народ был к ней готов, выходила газета «Искра», которая несла революционное сознание в массы. Конечно, этот день вызывает ассоциации со стремительным развитием Советского государства: в короткие сроки была побеждена безграмотность, совершена культурная революция, научно-техническая революция, страна вошла в число передовых держав мира. Впоследствии благодаря этому удалось разбить немецко-фашистских захватчиков, а после войны в короткие сроки было восстановлено государство. Конечно, был напряженный ритм работы, но всегда продвигались вперед. Народ жил весело, достойно, пели песни. Я же помню, как жили мои родители: ставили большие столы на улицах, праздновали праздники, народ жил единой семьей», - рассказал журналисту «Эхо Москвы» в Пскове лидер регионального отделения КПРФ Петр Алексеенко.

«Мы видим, что на такие события и президент обращает внимание. Внесли какие-то изменения в школьные, образовательные программы, опять началась пропаганда нашего великого и могучего русского языка. Эта дата для нас, как война 1812 года, когда весь народ поднялся для освобождения отечества. Это никакой не переворот, ведь народ тогда откликнулся, поверил и пошел за большевиками. Это очень серьезный период в истории нашей страны, который нельзя забывать. Нужно освещать это событие наравне с другими великими датами», - заявил Петр Алексеенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Как вы оцениваете уровень своего благосостояния?
В опросе приняло участие 1168 человек
07.11.2019, 16:220 Проблемы псковских собаководов станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 07.11.2019, 16:130 Псковская область: регион на таблетках 07.11.2019, 16:060 «День короткометражного кино-2019» пройдет в районных кинотеатрах Псковской области 07.11.2019, 15:591 В Пскове состоялось шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции. ФОТО
07.11.2019, 15:580 Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей 07.11.2019, 15:540 15 дворовых площадок обустроено в Великих Луках 07.11.2019, 15:450 Минстрой РФ не планирует повышать взносы на капремонт жилых домов 07.11.2019, 15:440 Григорий Шустов пригрозил судом директору регоператора по обращению с ТКО в Псковской области за клевету
07.11.2019, 15:320 Лучшие учащиеся образовательных учреждений Псковского района получили дипломы лауреатов специальной премии главы муниципалитета 07.11.2019, 15:310 Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет 07.11.2019, 15:280 ПсковГУ приняли в Научно-образовательную теологическую ассоциацию 07.11.2019, 15:261 Полиция ищет очевидцев ДТП под Псковом, в котором погибла семейная пара и пострадали их дочки
07.11.2019, 15:230 В Минстрое не исключили, что стоимость капремонта могут пересмотреть 07.11.2019, 15:100 В ДТП с участием городского автобуса на улице Поземского никто не пострадал 07.11.2019, 14:560 «Дело Ульяны Михайловой». Сигналы и символы 07.11.2019, 14:441 Погибнет без помощи - псковичи волнуются за состояние совы, «заблудившейся» на Запсковье
07.11.2019, 14:410 В Пскове наградили победителей Международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» 07.11.2019, 14:220 В Пскове состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел 07.11.2019, 14:150 Полицейские организовали для псковских студентов экскурсию в Пушкиногорском районе 07.11.2019, 14:145 Федор Турыгин возглавил управление информационной политики администрации Псковской области
07.11.2019, 14:113 Стала известна дата открытия гипермаркета «Перекресток» в псковском торговом центре 07.11.2019, 14:090 Правительство выделит около 15 млрд рублей на модернизацию дорог в 36 регионах 07.11.2019, 14:010 В Себежском районе директор ООО «Хуторок» привлечена к административной ответственности 07.11.2019, 13:550 Россияне стали больше тратиться на спортивное питание
07.11.2019, 13:490 Врач назвал суточную норму потребления сахара 07.11.2019, 13:461 ДТП с участием городского автобуса произошло на улице Поземского в Пскове. ФОТО 07.11.2019, 13:380 В Пскове пройдет конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля 07.11.2019, 13:290 «Подпольное казино» обнаружено на месте бывшей ТЭЦ в Пскове
07.11.2019, 13:230 В Великих Луках разыскивают пропавшего мужчину 07.11.2019, 13:160 Госдума приняла закон об ограничении доступа к архивной информации 07.11.2019, 13:151 Александр Котов: Псковские аграрии достигают лидирующих позиций не только на Северо-Западе, но и по всей России 07.11.2019, 13:042 Псковичи собирают подписи за благоустройство Летнего сада по программе «Формирование современной городской среды»
07.11.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 07.11.2019, 12:540 В Пскове чествуют работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 07.11.2019, 12:540 В Пскове задержали молодого человека, подозреваемого в хищении алкоголя 07.11.2019, 12:3118 На депутата Шлосберга подали заявление в прокуратуру за оскорбление чувств верующих
07.11.2019, 12:145 Воровство крышек люков привело к подтоплению улиц Пскова 07.11.2019, 11:593 Счетная палата сообщила об ускоряющейся четвертый год подряд убыли населения 07.11.2019, 11:490 Роскачество дало советы по выбору пуховика 07.11.2019, 11:471 Митрополит Тихон сослужит Божественную литургию в Троицком соборе в ближайшее воскресенье
07.11.2019, 11:458 Александр Братчиков: Ливневая канализация - это боль Пскова 07.11.2019, 11:362 Автобусное движение по улице Юности в Пскове будет запущено в начале следующего года 07.11.2019, 11:330 Псковичи могут подтвердить сельский стаж до конца года 07.11.2019, 11:320 Почти 0,5 млрд рублей направлено в этом году на ремонт улично-дорожной сети Пскова
07.11.2019, 11:322 В отношении депутата Гдовского районного собрания Татьяны Чудаковой правоохранителями проведена проверка 07.11.2019, 11:200 До конца года власти Пскова разыграют контракты на содержание улично-дорожной сети на два года 07.11.2019, 11:180 В Великолукской епархии пройдут XXVIII Рождественские чтения 07.11.2019, 11:174 Сити-менеджер: Порядка пяти управляющих компаний в Пскове находятся на грани банкротства
07.11.2019, 11:140 10 ноября в Пскове отметят 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова 07.11.2019, 11:050 В России могут ввести единые стандарты госуслуг 07.11.2019, 11:040 Более 2 тысяч тонн резервного топлива заготовлено в Пскове на случай аварий в отопительный сезон 07.11.2019, 11:000 «Сообразим на троих»: «Дело Ульяны Михайловой» и праздничная активность первой недели ноября
07.11.2019, 10:430 Вечер уникальной экспериментальной музыки пройдет в псковском клубе 07.11.2019, 10:360 В Пскове горел жилой дом из-за неисправности отопительного котла 07.11.2019, 10:305 Вопросы сохранения комплекса памятников Гремячей горы обсудят эксперты 07.11.2019, 10:300 О деятельности «Общественного совета Псковской области» расскажет Григорий Шустов в программе «Гайд-парк»
07.11.2019, 10:290 На встречу с неврологом приглашают сегодня псковичей 07.11.2019, 10:250 ВАЗ горел в Писковичах из-за поджога 07.11.2019, 10:091 Почти каждый второй россиянин высказался за возвращение смертной казни 07.11.2019, 09:591 Минобрнауки создаст новые правила для распределения бюджетных мест в вузах
07.11.2019, 09:511 Псковские профсоюзы приглашают на третий заезд по программе «Солидарность» в декабре 07.11.2019, 09:472 Организация, получившая контракт на ремонт Печорской районной больницы, внесена в «черный список» 07.11.2019, 09:410 Пожилой пешеход погиб в ДТП в Невеле 07.11.2019, 09:281 Россиян заставят выбрать тип трудовой книжки
07.11.2019, 09:167 Региональным властям запретили мешать проведению митингов 07.11.2019, 08:593 Суд обязал демонтировать забор на берегу озера Успол в Удвятах 07.11.2019, 08:591 Глава Псковской митрополии принял участие в пленарном заседании II съезда Общества русской словесности 07.11.2019, 08:511 Турнир по дзюдо, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, состоится в Пскове
07.11.2019, 08:430 Банки оценили возможность снижения ставок по ипотеке 07.11.2019, 08:374 Великолучане обеспокоены вырубкой вековых сосен вокруг озер Сенчитское и Чистое 07.11.2019, 08:330 Занятость в малом и среднем бизнесе сократилась почти на 600 тыс. человек 07.11.2019, 08:252 Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
07.11.2019, 08:104 Сегодня на Рижском проспекте в Пскове ограничат движение из-за годовщины Октябрьской революции 07.11.2019, 08:000 Житель Пскова собирается открыть новую планету 06.11.2019, 22:200 59 человек, в том числе три ребенка, погибли на пожарах в Псковской области за 10 месяцев 06.11.2019, 22:126 Псковскому «Экопрому» и «Мехуборке» грозит штраф в 60 млн рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.