Сегодня изберут секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Сегодня, 11 ноября, состоится XXVI конференция Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», где будет избран секретарь регионального отделения партии.
Ранее президиум генерального совета партии «Единая Россия» принял решение о согласовании кандидатуры исполняющего полномочия секретаря Псковского регионального отделения партии. Им стал депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Козловский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения.
Напомним, что с марта 2011 года секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» являлся председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.