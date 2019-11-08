Политика

Более 100 жителей Псковской области вышли на досрочную пенсию по новому основанию

В Псковской области 111 жителей вышли на досрочную пенсию по новому основанию. Среди них 78 женщин и 33 мужчины, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

С 2019 года появилось новое основание для досрочного выхода на страховую пенсию по старости. Для этого гражданам необходимо иметь длительный страховой стаж: для мужчин – не менее 42 лет, для женщин – не менее 37 лет. Эта норма позволяет выйти на пенсию на 2 года раньше нового пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

В отделение ПФР поступают вопросы от граждан, которые спрашивают, какие периоды включаются в стаж для назначения пенсии по данному основанию? Действительно, в данном случае в стаж включаются только периоды работы и временной нетрудоспособности (больничные). Время ухода за ребенком и служба в армии в длительный страховой стаж, дающий право на досрочную пенсию, не включается.

Однако эти и другие иные периоды (например, уход за нетрудоспособным лицом; проживание супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в местностях, где они не могли трудоустроиться) оцениваются в пенсионных баллах и включаются в страховой стаж при определении размера пенсии. Поэтому все пенсионные права граждан учитываются при назначении пенсии за длительный стаж: одни периоды для определения права на пенсию, другие — для исчисления размера пенсии.

При назначении пенсии на общих основаниях, то есть не досрочной, служба в армии, уход за ребенком или нетрудоспособным гражданином, проживание супругов военнослужащих в местностях, где они не могли трудиться, - все это время включается в стаж и участвует в определении размера пенсии. Поэтому при выходе на пенсию эти периоды граждане ни в коем случае не теряют.