Политика

Законопроект об отмене муниципального фильтра не нашел поддержки у правительства - источник

Правительство России не согласилось с предложением освобождать от сбора подписей кандидатов на пост глав регионов, выдвигаемых имеющими фракции в Госдуме партиями. Соответствующий проект официального отзыва имеется в распоряжении «Интерфакса».

Законопроектом предлагается отменить предусмотренные законодательством РФ сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в случае, если кандидат на должность высшего должностного лица субъекта РФ выдвинут партией, имеющей фракцию в Госдуме.

В проекте отзыва отмечается, что, в случае принятия предлагаемых законопроектом изменений, кандидат на должность высшего должностного лица, выдвинутый такой партией, «получит преимущество по отношению к другим кандидатам, в том числе к тем, кто будет участвовать в выборах в порядке самовыдвижения».

Кроме того, в правительстве напомнили об имеющемся постановлении Конституционного суда РФ от 24 декабря 2012 года, в котором указывается, что устанавливаемые законодателем формы подтверждения поддержки кандидатов на должность высшего должностного лица должны учитывать «особенности конституционно-правового статуса высшего должностного лица, характер и круг решаемых им публичных задач».

Так, поддержка того или иного кандидата выборным лицом местного самоуправления, облеченным доверием населения муниципального образования, «означает признание реальных способностей кандидата в случае победы на выборах решать задачи, относящиеся к компетенции высшего должностного лица, обеспечивая комплексное социально-экономическое развитие региона и составляющих его муниципальных образований».

Правительством законопроект не поддерживается, указывается в документе.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

В последнее время неоднократно возникали дискуссии по поводу изменения избирательного законодательства РФ. Звучали предложения о снижении «муниципального фильтра», но все оппозиционные думские фракции однозначно высказывались против поправок параметров «фильтра», настаивая на полной его отмене.