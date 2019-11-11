Политика

Индикатор доверия россиян к губернаторам вырос в два раза

Индикатор доверия губернаторскому корпусу среди российских граждан вырос с 14 до 28 процентных пунктов (п.п.) с лета 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые поступили в распоряжение ТАСС во вторник.

«54% россиян сейчас доверяют главам своих регионов, 26% - не доверяют. В сравнении с летом 2018 года доля доверяющих главам регионов выросла очень существенно - на 13 п.п. А баланс доверия губернаторскому корпусу, который рассчитывается как разница между долями граждан, доверяющих и не доверяющих своим региональным руководителям, увеличился в два раза (с 14 до 28 п. п.)», - говорится в результатах опроса.

В ФОМ отметили, что параллельно с ростом доверия к губернаторам заметно улучшились и оценки их деятельности. «Если летом 2018 года 41% россиян считали, что главы их регионов работают хорошо, а 22% считали, что плохо, то сейчас - 50% и 19% соответственно. <…> Сейчас соотношение позитивных и негативных оценок гораздо благоприятнее для губернаторов, чем оно было до пенсионной реформы и сопряженных с нею перемен в общественных и политических настроениях россиян. На данный момент в 76 регионах больше жителей, доверяющих губернаторам и положительно оценивающих их работу, нежели не доверяющих региональным руководителям и недовольных их деятельностью», - уточнили в фонде.

Там отметили, что рост доверия к главам регионов и улучшение оценок их деятельности во многом обеспечены новой кадровой политикой президента РФ Владимира Путина, согласно которой «на места непопулярных губернаторов приходят люди, получающие от жителей немалый кредит доверия». «Об этом свидетельствует тот факт, что данные показатели ощутимо подрастают именно осенью, после единого дня голосования - и в 2018, и в 2019 году», - добавили в ФОМ.

По мнению участников опроса, работа по обновлению губернаторского корпуса, а также связанная с ней программа подготовки кадрового резерва отвечает запросу на омоложение и повышение профессионализма властей. «Можно полагать, что это стало и одной из причин улучшения оценок деятельности президента РФ как в сфере социальной политики (рост баланса положительных и отрицательных оценок с июля 2018 - на 17 п.п., с марта 2019 - на 6 п.п.), так и в экономике (рост баланса оценок с июля 2018 - на 13 п.п., а с марта 2019 - на 5 п.п.)», - заключили в фонде.

Всероссийский опрос ФОМ был проведен в сентябре-октябре 2019 года. Репрезентативная выборка в каждом из 85 субъектов РФ составила от 500 до 800 респондентов. Всего в опросе приняли участие 60,5 тыс. респондентов.