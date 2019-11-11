Политика

Сенатор Елена Бибикова: Надеюсь, Елена Полонская станет главой Пскова

Сенатор от Псковской области, зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова высказалась в поддержку кандидатуры Елены Полонской на пост главы Пскова. Свое мнение Елена Бибикова озвучила 13 ноября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Очень надеюсь, Елену Полонскую изберут главой Пскова, и как можно быстрее. Как только это случится, я окажу ей поддержку в работе, - отметила Елена Бибикова. - Это многодетная мама. Она всегда занимала активную жизненную позицию и старалась улучшить жизнь многодетных семей. Елена Полонская - и в команде гордумы, и в команде губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Это может оказать очень положительное влияние на управление городом. К тому же, Елена Полонская тесно взаимодействует с обществом и знает о его проблемах не понаслышке».

Также сенатор от Псковской области добавила, что около 7 лет знакома с Еленой Полонской.

Напомним, главу Пскова изберут 13 ноября, на 31-й внеочередной сессии Псковской городской Думы.