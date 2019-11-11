Политика

«Собственной персоной» с Еленой Бибиковой. ВИДЕО

Сегодня, 13 ноября, гостем очередного выпуска программы «Собственной персоной» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стала сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко побеседовал с ней о работе в Совете Федерации, приоритетах, планах, взаимодействии с псковскими региональными властями, а также обсудил другие актуальные темы общественно-политической и социально-экономической повестки.