Политика

Сенатор от Псковской области Елена Бибикова рассказала о специфике работы с Андреем Турчаком

Сенатор от Псковской области, зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала о том, как она взаимодействует с другим представителем региона, работающим в Совете Федерации, вице-спикером палаты Андреем Турчаком. Своим мнением по теме Елена Бибикова поделилась 13 ноября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Я и Андрей Анатольевич Турчак разделяем вопросы на те, которые нужно решать мне, а которые - ему. Но многие вопросы он решает сам напрямую. У него более широкие возможности для выхода на федеральные структуры, министерства. Но что касается текущих задач - мы работаем в теснейшем контакте», - отметила Елена Бибикова.

Также сенатор добавила: «Из-за того, что на Андрее Анатольевиче - огромная нагрузка как по линии Совета Федерации, так и по партийной, часто встречаться не получается. Но на последней встречи, которая была недавно, поднимали вопрос о службе в армии, о назначении пенсии в более раннем возрасте».

Кроме того, Елена Бибикова отметила, что, помимо Андрея Турчака, ей удается тесно сотрудничать с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, c заместителями губернатора и с профильными ведомствами.