Политика

Олег Брячак позвал Григория Турчина во фракцию «Справедливая Россия» в Псковской гордуме

Депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак позвал депутата Григория Турчина во фракцию «Справедливая Россия» в Псковской гордуме. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение он высказал на сессии 13 ноября после спича Григория Турчина перед принятием решения по избранию главы Пскова.

В своей речи Турчин высказал ряд критических слов в адрес представителей «Единой России». «Большинство в гордуме - представители партии «Единая Россия». В основном, это честные люди, которые хотят процветания жителей города, но и здесь не обошлось без нарушений партийной дисциплины. Кто-то может ее нарушать, использовать давление на членов партии, ограничение информации», - отметил депутат.

Напомнил Турчин и о том, что ему «предлагали покинуть фракцию за непослушание».

Олег Брячак взял слово и сообщил, что он испытал чувство ностальгии от «пламенной речи настоящего оппозиционера, который все вывернул наизнанку». «Хотел бы задать вопрос ярому борцу с «Единой Россией» и фракцией: Григорий Михайлович, готовы ли вы войти во фракцию «Справедливая Россия»?».

Турчин с долей иронии назвал это предложение очень интересным, обещал над ним подумать, но заметил, что в настоящее время больше поверят беспартийным.

Отметим, Григорий Турчин является членом фракции «Единой России» в городской Думе. Однако однопартийцы не поддержали его стремления бороться за пост главы города Пскова.