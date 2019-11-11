Политика

Все фракции гордумы, кроме «Яблока», поддержат кандидатуру Елены Полонской на пост главы Пскова

Фракции ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Единая Россия» Псковской городской Думы поддержат кандидатуру Елены Полонской на пост главы города Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свои позиции на этот счет руководители фракций высказали на внеочередной сессии 13 ноября.

Руководитель фракции ЛДПР Сергей Барабанов отметил, что Елена Полонская смогла наладить конструктивное сотрудничество и с депутатами, и с администрациями города и области.

Руководитель фракции коммунистов Александр Баев подчеркнул, что сегодня депутатам предстоит выбрать человека, от которого будет зависеть, насколько слаженно будет работать гордума, насколько она будет работоспособна. «Этот выбор не должен зависеть от личных и партийных интересов, а опираться на то, насколько это будет лучше для псковичей. Мы понимаем, что этот человек должен находить общий язык с другими ветвями власти, радеть за процветание нашего города», - отметил Александр Баев.

С Еленой Полонской, по его мнению, депутаты стали более слаженно решать проблемы. «Есть взаимопонимание со стороны администрации города и области, мы научились слушать друг друга», - добавил он

Руководитель фракции единороссов Денис Иванов сообщил, что фракция накануне приняла консолидированное решение поддержать при избрании главы города кандидатуру Полонской. При этом он воздержался от лестных слов в ее адрес.

В том, что Елена Полонская как нельзя лучше подходит на должность главы города, не сомневаются и думские «справедливороссы». Олег Брячак отметил, что «у Елены Александровны прекрасно получается выполнять представительские функции».

Между тем, яблочник Дмитрий Пермяков выразил недоумение по поводу того, что оппозиционные фракции высказали единодушное мнение в отношении Полонской. «Не вижу тут никакой оппозиционности», - заметил он. Дмитрий Пермяков сообщил, что, даже если он будет единственным, но все равно будет голосовать против обеих кандидатур - Полонской и Турчина - или попросту испортит бюллетень.