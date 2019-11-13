Политика

Лев Шлосберг подтвердил, что его кандидатура рассматривается на должность председателя партии «Яблоко»

Лидер псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг подтвердил, что его кандидатура действительно рассматривается на должность председателя партии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, вопрос обсуждается сейчас в региональных организациях партии, в том числе и в псковском, у которого есть право решающего голоса при принятии этого решения.

«Нам не нужно спешить и суетиться, мы обсуждаем все варианты действий, команда примет коллегиальное решение. О нем будет объявлено публично», - уточнил Лев Шлосберг.

При этом он выразил уверенность, что в партии «Яблоко» состоятся конкурентные выборы председателя. «Гарантией конкуренции является демократический характер партии», - добавил лидер псковского «Яблока».

Он подчеркнул, что председателем гражданской партии должен быть политик, а не бюрократ, а также озвучил, какие, на его взгляд, задачи стоят перед лидером «Яблока»: усилить и объединить партию, сделать ее энергичной, профессиональной и успешной, вернуть ей парламентской статус, защитить и воодушевить избирателей, привлечь людей на выборы, помочь им поверить в свои силы.

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«В партии идет сейчас широкая дискуссия о предстоящем съезде, не только о выборах председателя, но и о выборе пути партии, и это принципиальная дискуссия. Партии необходимо сделать огромную работу над собой, чтобы стать сильной и успешной, подняться самим и защитить страну от сползания в болото реакции. Как политик я всегда готов к выборам, это моя работа, я готов делать ее спокойно и профессионально», - заявил Лев Шлосберг.

При этом политик отметил, что до принятия окончательного решения неэтично говорить о личных намерениях.