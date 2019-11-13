Политика

В Псковской области началась конференция, посвященная 25-летию реготделения «Яблока»

В Пушкиногорском районе началась конференция, посвященная 25-летию основания Псковского «Яблока», итогам выборов 2019 года и задачам на избирательную кампанию 2020 года. В конференции принимают участие почти 100 членов партии из всех городов и районов Псковской области, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Нижегородской и Смоленской областей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Яблока».

В Псковскую область прибыли председатель партии «Яблоко», депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Эмилия Слабунова и член Федерального политкомитета партии, Заслуженный юрист России Елена Дубровина, чтобы также принять участие в работе конференции.

Итоги работы партии в 2019 году подведет руководитель регионального отделения «Яблока», депутат Псковского областного Собрания депутатов Лев Шлосберг. Депутатам и активистам партии будут вручены грамоты и благодарности. Эмилия Слабунова выступит перед участниками конференции с сообщением об отношениях партии и гражданского общества. Елена Дубровина, работавшая в 1999-2016 годах членом ЦИК РФ, расскажет о концепции реформы избирательного законодательства России. Команда Псковского «Яблока» обсудит также задачи политической работы на 2020 и 2021 годы.