Политика

Лев Шлосберг примет решение об участии в выборах на пост председателя партии «Яблоко» после 22 ноября

Руководитель псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг примет решение о своем участии в выборах на пост председателя «Яблока» после заседания политкомитета партии, который назначен на 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Яблока».

Со слов Льва Шлосберга, такое решение он принял в связи с тем, что с уважением относится к партии и ее выборным коллегиям. «Я не буду делать личные заявления за спиной членов политкомитета, потому что они мои коллеги по руководству партии. Вчера была псковская региональная конференция, мы услышали мнения членов псковского «Яблока». Я считаю, что политкомитет несет значительную часть политической ответственности за то, как пройдет съезд партии. Как член политкомитета, который понимает, каким образом должна развиваться партия в дальнейшем, я хочу поговорить с коллегами открыто и обсудить предстоящий съезд, потому считаю недопустимым и неуважительным по отношению к товарищам ставить партию перед фактом без коллегиальных разговоров», - заявил Лев Шлосберг.

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Он также рассказал, что решение о выдвижении будет приниматься открыто и публично. «Есть три кандидата на пост председателя партии "Яблоко": один из них заявился индивидуально, еще два участника продолжают вести разговоры с партией, которые состоятся в течение следующей недели. Я считаю уважительным к партии заявить о своем окончательном решении именно после этого. В моем представлении нельзя предлагать себя в качестве человека, отвечающего за всю политическую организацию без разговора с широким кругом всех, с кем мы можем сейчас переговорить. На мой взгляд, уважение к партии является одним из профессиональных условий для ее будущего лидера», - заключил Лев Шлосберг.

Напомним, выборы нового лидера «Яблока» пройдут на съезде 13-14 декабря. Как сообщал ранее «Интерфакс», Николай Рыбаков первым заявил о своих планах участвовать в выборах председателя «Яблока». Сейчас партию возглавляет депутат карельского заксобрания Эмилия Слабунова, она была избрана на пост председателя «Яблока» в конце 2015 года. Она пока не заявляла о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый четырехлетний срок.