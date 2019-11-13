Политика

ПЛН завершает сбор предложений в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей-2019»

Сегодня, 18 ноября, - последний день, когда редакция Псковской Ленты Новостей принимает предложения читателей по кандидатурам для включения в список наиболее влиятельных персон Псковской области - политиков, общественных деятелей, бизнесменов, а также представителей иных сфер деятельности.

Старт первому этапу традиционного проекта был дан неделю назад. За это время в адрес редакции поступило множество обращений. Как и год назад, проект «100 самых влиятельных псковичей вызвал заметный резонанс и широко обсуждается в социальных сетях. Однако если в 2018-м (когда мы вместе с экспертами работали над первым рейтингом) горячие обсуждения начались уже после публикации итогового списка, то ныне дискуссия вспыхнула на самом старте. Нас особенно порадовало, что на прошлой неделе целые сообщества в социальных сетях превратились в своеобразные «фан-клубы» Псковской Ленты Новостей, участники которых спорят относительно того, кого можно считать «псковичами» и соответственно включать в список, какими должны быть критерии отбора и т.д. Редакция благодарна своим преданным читателям за высказанные мнения, в том числе критические. Мы обязательно учтем их при реализации проекта и рассмотрим возможность поощрения наиболее активных пользователей социальных сетей, продвигающих проект и ПЛН в целом. Принцип здесь простой: чем вы больше пишете о нас, даете скриншотов страниц ПЛН и ссылок - тем лучше.

Напомним, наш проект призван сделать псковскую региональную политику более публичной и открытой.

Итак, до конца сегодняшнего дня мы ждем ваших предложений. Их может внести каждый читатель ПЛН. В письмах в адрес редакции (redaktor@pln-pskov.ru), в форуме под этим сообщением или в социальных сетях необходимо указать фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, указать его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения.

Спешите - первый этап проекта подходит к завершению.

В дальнейшем рабочая экспертная группа, в которую войдут известные псковские политики, общественные деятели, журналисты, а также специалисты в различных областях, выставят свои оценки. Результатом второго этапа станет формирование и публикация на сайте ПЛН новой версии рейтинга самых влиятельных персон.