Политика

Дмитрий Шахов принял участие в наблюдении за выборами национального парламента в Республике Беларусь

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в качестве международного наблюдателя от миссии СНГ принял участие в наблюдении за выборами национального парламента в Республике Беларусь. Как он сообщил Псковской Ленте Новостей, в составе миссии международных наблюдателей от СНГ Псковскую область также представляли заместитель губернатора области Николай Цветков, глава областного избиркома Михаил Иванов, его заместитель Иван Патлач и ряд сотрудников облизбиркома и администрации региона. Международное наблюдение представителями Псковской области осуществлялось в ряде районов и городах Витебской области Республики Беларусь.

Как отметил псковский омбудсмен Дмитрий Шахов, выборы традиционно прошли на высоком организационном уровне. В отличие от России при выборах национального парламента используется досрочное голосование, хотя к такой процедуре и есть возражения у ряда организаций, ведущих международное наблюдение, но процедура такого голосования в различных ее формах используется в ряде стран, признаваемых имеющих высокие международные стандарты, таких как США и Канада, а также Испания, Португалия, Швейцария, Норвегия, Финляндия и Швеция.

«Нам вместе с моим коллегой Александром Нероновым удалось посмотреть, как проводилось досрочное голосование на многих участках в городе Новополоцк, в том числе на закрытых, например, в больнице – нарушений, влекущих возможность признания выборов недействительными, не выявлено. Мы не увидели никаких автобусов, которые привозят избирателей, никаких памяток в руках тех, кто пришел голосовать. Люди приходили в разное время либо практически поодиночке, либо семейными парами. Многие делали свой выбор, изучив плакаты с 7 кандидатами, - отметил псковский омбудсмен. - Многие белорусские избиратели в беседе сообщили, что в силу семейных или профессиональных обстоятельств не смогут принять участие в основном дне голосования - 17 ноября, хотя хотели бы, поскольку день выборов всегда в Белоруссии проходит более празднично, чем досрочное голосование».

В рамках миссии Дмитрий Шахов побеседовал с председателем окружной комиссии Валентиной Мартыненко, а также с председателями и членами участковых комиссий, наблюдателями. «Везде в основном, где мы побывали, была создана атмосфера открытости и доброжелательности, причем, не только для международных наблюдателей, но особенно для граждан республики, пришедших голосовать. Национальных наблюдателей на каждом участке насчитывалось не менее 6 человек. В отличии от России это в основном представители трудовых коллективов и общественных неполитических организаций. Представители политических партий были немногочисленные», - сообщил он.

По его словам, было выявлено нарушение со стороны председателя участковой комиссии №28: председатель комиссии организовал визуальное наблюдение за подсчетом голосов для национальных наблюдателей с расстояния приблизительно с 15-20 метров, тем самым спровоцировав две жалобы от национальных наблюдателей.

В целом, констатировал Дмитрий Шахов, парламентские выборы в Республике Беларусь проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом страны, хотя избирательное законодательство нуждается в ряде уточнений и устранении пробелов, в том числе связанных с правами национальных наблюдателей.