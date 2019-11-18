Политика

Андрей Турчак: Каждое партийное действие должно отвечать потребностям наших граждан на местах

В Высшей партийной школе «Единой России» началось обучение в рамках четвертого образовательного модуля «Партийный организатор». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, в течение трех дней представители региональных отделений будут рассматривать успешные региональные практики и социальные проекты и анализировать их с экспертами.

«В преддверии XIX Съезда в Высшей партийной школе впервые проводится специальная образовательная программа для региональных партийных лидеров – «Партийный организатор». Наши коллеги поделятся самыми успешными практиками, социальными проектами. Особое внимание будет уделено вовлечению людей в принятие решений, так как каждое партийное действие должно отвечать потребностям наших граждан на местах. Организовать эту работу – прямая обязанность и ответственность руководителей партийных организаций в регионах», - отметил, приветствуя участников обучения, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

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По итогам модуля каждое региональное отделение должно будет защитить свой проект. «Самые удачные проекты будут реализованы партией во всех регионах», - заключил Андрей Турчак.