Политика

Депутаты от «Яблока» внесли в регпарламент законопроект об отмене ограничения на проведение публичных мероприятий вблизи госорганов

Депутаты Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг и Артур Гайдук внесли в региональный парламент законопроект об отмене ограничения на проведение публичных мероприятий вблизи государственных и муниципальных органов власти. В пояснительной записке к законопроекту депутаты отметили, что подготовили его в целях приведения областного законодательства в соответствие с Конституцией РФ.

1 ноября Конституционный Суд РФ, рассмотрев жалобы сыктывкарских активистов Марины Седовой и Веры Терешонковой, признал противоречащими Конституции ряд норм закона Республики Коми «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий...» и в том числе установил, что за конституционные пределы законодательных полномочий субъектов РФ выходит норма о запрете проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций в местах, находящихся в радиусе 50 метров от входа в здания, занимаемые органами государственной власти, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными учреждениями.

«Основной целью законопроекта является устранение ограничений на территории Псковской области для реализации конституционного права граждан России собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование – права, которое является одним из основополагающих и неотъемлемых элементов правового статуса личности в Российской Федерации как демократическом правовом государстве, в числе основ конституционного строя которого признаются идеологическое и политическое многообразие и многопартийность и на котором лежит обязанность обеспечивать защиту, включая судебную, прав и свобод человека и гражданина», – пояснили парламентарии.

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Законопроект направлен председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову.

Заключения на законопроект должны дать прокуратура Псковской области, администрация региона и правовое управление регионального парламента.