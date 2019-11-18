Политика

Псковская «Единая Россия» откроет более 250 площадок для приема граждан

Неделя приема, приуроченная к 18-летию партии «Единая Россия», пройдет в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, с 25 ноября по 1 декабря планируется провести 950 встреч с гражданами. Они состоятся в региональной и 25 местных общественных приемных партии, а также на 235 дополнительных площадках. Разговор с людьми будут вести почти 300 депутатов различного уровня и представителей исполнительной власти.

График приемов в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пскове (улица Гоголя, 9):