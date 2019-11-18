Псковская «Единая Россия» откроет более 250 площадок для приема граждан

Неделя приема, приуроченная к 18-летию партии «Единая Россия», пройдет в Псковской области.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, с 25 ноября по 1 декабря планируется провести 950 встреч с гражданами. Они состоятся в региональной и 25 местных общественных приемных партии, а также на 235 дополнительных площадках. Разговор с людьми будут вести почти 300 депутатов различного уровня и представителей исполнительной власти.
График приемов в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пскове (улица Гоголя, 9):
|
Дата приёма
|
Время приёма
|
ФИО депутата
|
25.11.19
|
10.00-11.30
|
Мельникова Наталья Геннадьевна - депутат Псковского областного Собрания
|
25.11.19
|
11.30-13.00
|
Антонов Виктор Васильевич - депутат Псковского областного Собрания
|
25.11.19
|
14.00-15.30
|
Братчиков Александр Николаевич - глава администрации города Пскова
|
25.11.19
|
15.30-17.00
|
Белов Эдуард Николаевич - депутат Псковской городской Думы
|
26.11.19
|
10.00-11.30
|
Васильев Алексей Николаевич - депутат Псковского областного Собрания
|
26.11.19
|
11.30-13.00
|
Котов Александр Алексеевич - председатель областного Собрания депутатов
|
26.11.19
|
14.00-15.30
|
Иванов Денис Олегович - депутат Псковской городской Думы
|
26.11.19
|
15.30-17.00
|
Дитрих Игорь Иванович - депутат Псковского областного Собрания
|
27.11.19
|
10.00-11.30
|
Тюменцев Валерий Анатольевич - депутат Псковской городской Думы
|
27.11.19
|
11.30-13.00
|
Тиханов Анатолий Владимирович - депутат Псковского областного Собрания
|
27.11.19
|
14.00-15.30
|
Неваленная Галина Ивановна - депутат Псковской городской Думы
|
27.11.19
|
15.30-17.00
|
Гаврилов Сергей Вячеславович - депутат Псковской городской Думы
|
28.11.19
|
10.00-11.30
|
Болотин Константин Васильевич - депутат Псковской городской Думы
|
28.11.19
|
10.00-12.00
|
Васильев Александр Николаевич - депутат Государственной Думы РФ
|
28.11.19
|
16.00-18.00
|
Полонская Елена Александровна - глава города Пскова
|
29.11.19
|
10.00-11.30
|
Сорокин Юрий Юрьевич - заместитель председателя областного Собрания депутатов
|
29.11.19
|
11.30-13.00
|
Яников Владимир Николаевич - депутат Псковского областного Собрания
|
29.11.19
|
14.00-15.30
|
Николаева Любовь Алексеевна - депутат Псковской городской Думы
|
29.11.19
|
15.30-17.00
|
Воробьев Владимир Николаевич - депутат Псковской городской Думы
|
30.11.19
|
10.00-12.00
|
Бибикова Елена Васильевна - член Совета Федерации РФ
|
1.12.19
|
10.00-12.00
|
Драгунова Лидия Александровна - депутат Псковского областного Собрания