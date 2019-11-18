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Политика

Псковская «Единая Россия» откроет более 250 площадок для приема граждан

21.11.2019 12:39|ПсковКомментариев: 1

Неделя приема, приуроченная к 18-летию партии «Единая Россия», пройдет в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, с 25 ноября по 1 декабря планируется провести 950 встреч с гражданами. Они состоятся в региональной и 25 местных общественных приемных партии, а также на 235 дополнительных площадках. Разговор с людьми будут вести почти 300 депутатов различного уровня и представителей исполнительной власти.

График приемов в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пскове (улица Гоголя, 9):

Дата приёма

Время приёма

ФИО депутата

25.11.19

10.00-11.30

Мельникова Наталья Геннадьевна - депутат Псковского областного Собрания

25.11.19

11.30-13.00

Антонов Виктор Васильевич - депутат Псковского областного Собрания

25.11.19

14.00-15.30

Братчиков Александр Николаевич - глава администрации города Пскова

25.11.19

15.30-17.00

Белов Эдуард Николаевич - депутат Псковской городской Думы

26.11.19

10.00-11.30

Васильев Алексей Николаевич - депутат Псковского областного Собрания 

26.11.19

11.30-13.00

Котов Александр Алексеевич - председатель областного Собрания депутатов

26.11.19

14.00-15.30

Иванов Денис Олегович - депутат Псковской городской Думы

26.11.19

15.30-17.00

Дитрих Игорь Иванович - депутат Псковского областного Собрания

27.11.19

10.00-11.30

Тюменцев Валерий Анатольевич - депутат Псковской городской Думы

27.11.19

11.30-13.00

Тиханов Анатолий Владимирович - депутат Псковского областного Собрания

27.11.19

14.00-15.30

Неваленная Галина Ивановна депутат Псковской городской Думы

27.11.19

15.30-17.00

Гаврилов Сергей Вячеславович - депутат Псковской городской Думы

28.11.19

10.00-11.30

Болотин Константин Васильевич депутат Псковской городской Думы

28.11.19

10.00-12.00

Васильев Александр Николаевич - депутат Государственной Думы РФ

28.11.19

16.00-18.00

Полонская Елена Александровна - глава города Пскова

29.11.19

10.00-11.30

Сорокин Юрий Юрьевич - заместитель председателя областного Собрания депутатов

29.11.19

11.30-13.00

Яников Владимир Николаевич депутат Псковского областного Собрания

29.11.19

14.00-15.30

Николаева Любовь Алексеевна - депутат Псковской городской Думы

29.11.19

15.30-17.00

Воробьев Владимир Николаевич - депутат Псковской городской Думы

30.11.19

10.00-12.00

Бибикова Елена Васильевна - член Совета Федерации РФ

1.12.19

10.00-12.00

Драгунова Лидия Александровна - депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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