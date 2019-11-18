Политика

Псковские коммунисты провели очередную акцию в защиту Павла Грудинина

22 ноября коммунисты вышли на пикет в поддержку директора совхоза им. Ленина и его руководителя Павла Грудинина. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома партии.

«Руки прочь, продажные капиталисты, от совхоза имени Ленина и Павла Грудинина! Слава труду и трудовому народу! Честь и слава нашим победам!» - эти надписи на транспаранте в течение нескольких часов привлекали внимание прохожих, которые также были возмущены рейдерским захватом лучшего предприятия в России, подчеркнули псковские коммунисты.

Коммунисты Псковской области потребовали немедленно прекратить преследование Павла Грудинина по политическим мотивам.