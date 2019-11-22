Политика

В Пскове проходит семинар в рамках Высшей партийной школы «Единой России»

Стартовал семинар Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках работы Высшей партийной школы.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в семинаре принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский, а также сотрудники областной администрации, секретари местных отделений, главы муниципальных образований, депутаты областного Собрания.

Партийцев Псковской области будут учить, как вести избирательную кампанию, как готовить документы, как работать со СМИ и в социальных сетях. В рамках семинара, в частности, запланирован доклад заместителя руководителя ЦИК партии - руководителя управления кадровой политики и образовательных проектов Романа Романова об итогах 2018-2019 годов и стратегии подготовки партии к новому избирательному циклу.

Высшая партийная школа - комплекс образовательно-просветительских мероприятий партии «Единая Россия». Проект, стартовавший в 2019 году, направлен на обучение, развитие и повышение квалификации сотрудников партии, членов и сторонников партии, а также граждан, разделяющих основополагающие ценности партии. Весь комплекс обучения построен на прикладной модели и носит практический характер. Программа обучения состоит из тематических модулей, направленных на разные целевые аудитории.