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Политика

Политкомитет «Яблока» предложил съезду рассмотреть кандидатуры Рыбакова, Слабуновой и Шлосберга на пост председателя партии

25.11.2019 09:27|ПсковКомментариев: 0

В минувшую пятницу, 22 ноября, состоялось заседание Федерального политического комитета «Яблока» - коллегиального руководящего органа партии под председательством Григория Явлинского. На заседании в частности рассматривались вопросы подготовки к отчетно-перевыборному съезду партии, который пройдет в Москве 13-15 декабря. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, по итогам обсуждения было принято решение предложить съезду рассмотреть на пост председателя партии кандидатуры Эмилии Слабуновой, Николая Рыбакова и Льва Шлосберга.

При этом устав партии не ограничивает выдвижение других кандидатур. Официальное выдвижение всех кандидатов состоится непосредственно на съезде.

Председатель «Яблока» избирается сроком на четыре года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков. С 2002 г. (момента преобразования общественного движения в партию) по 2008 г. «Яблоко» возглавлял Григорий Явлинский, с 2008 по 2015 гг. – Сергей Митрохин.

Эмилия Слабунова – председатель партии, депутат Законодательного собрания Карелии. Родилась в Уфе в 1958 г., окончила исторический факультет Куйбышевского государственного университета. Возглавляла лицей №1 Петрозаводска, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель России. Избиралась в Петрозаводский городской совет. С 2011 г. – депутат Законодательного собрания Карелии. В 2015 г. избрана председателем партии.

Николай Рыбаков – заместитель председателя партии, руководитель единого избирательного штаба. Родился в Ленинграде в 1978 г., окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения. Избирался депутатом муниципальных образований «Светлановское» и «Гражданка» Санкт-Петербурга, был главой администрации «Гражданки». Руководил экологическим  правозащитным центром «Беллона». В 2015 г. избран заместителем председателя партии.

Лев Шлосберг – член Федерального политкомитета партии, председатель псковского регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания депутатов. Родился в Пскове в 1963 г., окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института. До 2013 года – редактор газеты «Псковская губерния», лауреат премии «Золотое перо России». С 2011 г. – депутат Псковского областного Собрания депутатов. В 2015 г. был избран членом Федерального политкомитета партии.

Теги: #Яблоко
Источник: Псковская Лента Новостей
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