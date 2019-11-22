Политика

Мы должны не править, а служить, это очень важно - Александр Козловский

Мы должны не править, а служить, это очень важно. Сегодня все, за редким исключением, внимательно наблюдают и оценивают нас по нашим действиям и словам. Об этом заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на семинаре Псковского регионального отделения партии в рамках работы Высшей партийной школы.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выступая, он зачитал цитаты из речи президента: «Мне кажется, в принципе в этих словах сказано все. Главное в работе партии - быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причём делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Только так в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать своё лидерство. И следующая цитата: "Необходима слаженная, ответственная работа по реализации приоритетов развития России. Это сейчас самая важная задача для каждого из вас, для ваших региональных команд, для всех, кто поддерживает партию"».

Александр Козловский отметил, что «время бежит, все развивается, и партия и ее члены тоже должны развиваться».

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Поэтому партия «Единая Россия» начинает серию образовательных семинаров, которые будут проходить в течение следующего года. По словам Козловского, это связано с теми выборными процессами, которые намечены на 2020 год, также необходимо подготовиться и к 2021 году.

«Нам необходимо проделать большую работу. И те результаты, которых нам необходимо добиться, будут связаны с совместной командной работой. Сегодня коллеги поделятся опытом других регионов, и, мне кажется, это будет полезно», - завершил свое выступление секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.