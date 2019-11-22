Политика

Александр Котов: Сейчас членам партии «Единая Россия», как никогда, важно объединить свои усилия

Сейчас членам партии «Единая Россия», как никогда, важно объединить свои усилия, заявил заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на семинаре псковской «Единой России» 25 ноября.

Он напомнил, что в следующем году предстоит большая избирательная кампания по выборам муниципальных депутатов. «Необходимо провести большую работу, чтобы выявить всех, кто потенциально смог бы стать кандидатом «Единой России» на выборах. И сделать это нужно, как можно быстрее, потому что наши оппоненты тоже не дремлют и ведут активную работу. В данную работу нужно вовлечь как можно больше людей», - заявил Александр Котов.

По его словам, одна из важных задач заключается в том, чтобы оживить активность сторонников партии, привлечь их на избирательные участки - и «тогда мы можем рассчитывать на то, что ситуация сильно изменится».

Он подчеркнул необходимость грамотно позиционировать себя в реализации как партийных проектов, так и национальных.