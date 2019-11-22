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Политика

Лев Шлосберг объявил об участии в выборах председателя партии «Яблоко»

25.11.2019 13:38|ПсковКомментариев: 1

Председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», член Федерального политкомитета партии, депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг заявил об участии в выборах председателя партии. Обращение политика опубликовано также на канале «Гражданинъ TV».

«Съезд партии – это не только внутрипартийное мероприятие. Это съезд команды, которая предлагает себя стране, для того чтобы защитить людей, привести в порядок нашу жизнь, подарить всей нашей огромной стране шанс на человеческое будущее – в этом наш долг и в этом наше призвание», – считает Лев Шлосберг.

«В партии «Яблоко» состоятся открытые, свободные, конкурентные выборы руководителя партии. Мы продолжим традицию таких выборов, которая была заложена на минувшем съезде», – уверен Шлосберг.

Политик убежден, что «это выборы не только председателя партии «Яблоко» – это выборы команды, которая будет вести партию и собирать российское гражданское общество перед жизненно важными для страны выборами в Государственную Думу и выборами президента. Мы показываем всем, что мы есть. Мы показываем всем, что мы верны своим идеалам. Мы показываем всем, что мы не боимся и готовы взять на себя ответственность не только за партию, но и за страну».

Лев Шлосберг рассказывает, что «родился и вырос в небольшом городе Пскове на Северо-Западе России», напоминает, что «только что мы отметили 25 лет – четверть века – Псковскому «Яблоку». За эти четверть века мы создали небольшую, дееспособную, верную друг другу команду единомышленников» и обещает, что «готов сделать такой командой всю нашу партию».

В обращении также сказано: «Я готов сделать нашу партию командой граждан, способной побеждать. Успех – это то, чего ждут от нас миллионы людей, которые разочаровались в политике, разочаровались в партиях, разочаровались в выборах. Но у каждого из этих людей есть надежда, что в нашей стране будет нормальная человеческая жизнь. Мы – партия этой надежды. Мы – те люди, на ком сегодня лежит ответственность за то, чтобы эта надежда воплотилась».

Лев Шлосберг призвал делегатов предстоящего съезда поддержать его кандидатуру и заявил: «Я готов объединить всю нашу партию и сделать её командой, вокруг которой сплотится всё российское гражданское общество защитит себя, спасет страну и построит демократическую Россию».

22 ноября на заседании Федерального политического комитета «Яблока» рассматривались вопросы подготовки к отчетно-перевыборному съезду партии, который пройдет в Москве 13-15 декабря. По итогам обсуждения было принято решение предложить съезду рассмотреть на пост председателя партии кандидатуры председателя партии Эмилии Слабуновой, ее заместителя Николая Рыбакова и члена Федерального политического комитета партии Льва Шлосберга.

Устав партии не ограничивает выдвижение других кандидатур. Официальное выдвижение всех кандидатов состоится непосредственно на съезде. Председатель «Яблока» избирается сроком на четыре года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков.

Теги: #Яблоко
Источник: Псковская Лента Новостей
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