Политика

Электронные выборы через 10 лет: эксперты обсудили будущее такой политики

Накануне в Санкт-Петербурге в «Доме Композиторов» состоялся пятый юбилейный международный форум электронной электоральной политики (ЭЭП), где «Экспертный клуб Петербурга» выступил генеральным партнером мероприятия. Как Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия, форум собрал специалистов из России и зарубежных экспертов, которые обсудили влияние новых электронных медиа на политику и актуальные вопросы электоральных технологий.

Основными спикерами на встрече стали президент ассоциации ЭЭП России, заведующий центром ЭЭП ЛГУ им. А.С.Пушкина Александр Серавин, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов, профессор, основатель кафедры политической психологии СПбГУ и Института политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ им. А.С.Пушкина Александр Юрьев.

По словам Александра Юрьева, то, что происходит в настоящий момент в российской избирательной системе - это архаика, с которой давно должно быть покончено.

«Доверие составляет суть любой политики. Это иррациональное явление, и его нельзя навязать ни силой, ни подкупом, ни административным ресурсом. Для того чтобы граждане стали доверять электронной электоральной политике, необходимо выстроить эффективную коммуникацию - это и есть ключ к замку под названием «недоверие». Итогом коммуникаций между ЭЭП и избирателями должны стать мотивы ее признания и доверия к ней», - заявил Александр Юрьев.