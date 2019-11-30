Политика

Союзному договору России и Белоруссии исполнилось 20 лет

20 лет назад, 8 декабря 1999 года, в Москве был подписан Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии.

Его подписание стало продолжением развития интеграционных процессов, которые были заложены Договором об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 года и Договором о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 года, отмечает «Парламентская газета».

Договор о создании Союзного государства вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между и.о. президента РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Отметим, что сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили друг друга с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства. Накануне в Сочи прошли переговоры президентов двух стран.

Напомним, что в настоящее Союзное государство — экономическое и политическое объединение России и Белоруссии. Его руководящими органами являются Высший Государственный совет, в состав которого входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов двух стран, и Совет министров, состоящий из глав правительств России и Белоруссии, министров иностранных дел, экономики и финансов государств-участников, руководителей основных отраслевых и функциональных органов управления Союзного государства.