Политика

Россия и Белоруссия не согласовали восемь «дорожных карт» интеграции

Москва и Минск не согласовали восемь отраслевых «дорожных карт» на прошедших в Сочи переговорах, сообщил посол Белоруссии Владимир Семашко, передает РИА Новости. При этом все проекты интеграционных «дорожных карт» по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб согласованы.

«Переговоры прошли предметно, в конструктивном, доброжелательном духе. В результате уже на встрече президентов нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб. Это был непростой вопрос», - цитирует посла агентство Sputnik Беларусь.

По словам дипломата, стороны договорились к 1 июня 2020 года подготовить нормативные базы двух стран. Речь идет о сотнях законодательных актов и десятках межправсоглашений.

«Самое главное, премьеры провели ревизию, что сделано, что не сделано, они не ставили задачу найти абсолютную развязку по оставшимся дорожным картам», - сказал Семашко.

Он напомнил, что по проблемным вопросам накануне общались главы государств.