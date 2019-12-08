Политика

Лев Шлосберг представил программу кандидата на должность председателя партии «Яблоко»

Председатель Псковского «Яблока» и член Федерального политического комитета партии, депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг представил свою программу кандидата на должность председателя партии «Яблоко». Она опубликована на официальном сайте политика в разделе «Моя партия», в котором опубликованы ключевые выступления по актуальным проблемам партии, начиная с 2004 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, кандидат предложил обсудить программу не только членам и сторонникам партии, но всем заинтересованным гражданам, опубликовав ее на всех своих страницах в соцсетях.

Девизом и рефреном программы стало крылатое выражение римского поэта Публия Вергилия Марона «Труд побеждает все». Программа Шлосберга называется «Яблоко XXI. Двенадцать направлений современной политической работы. Программа развития Российской объединенной демократической партии "Яблоко"» и содержит 12 разделов: Программа, Общество, Знание, Выборы, Представительство, Чиновничество, Демократия, Регионы, Правозащита, Управление, Деньги, Команда.

Программа разработана на основе участия кандидата в работе партии, начиная с 1994 года, и учитывает опыт работы команды Псковского «Яблока», опыт работы в Федеральном бюро и Федеральном политическом комитете партии. Шлосберг отметил, что «проект написан командой партии «Яблоко» и адресован всей партии».

«XXI век принес в политику кризис всех традиционных демократических институтов: государства, партий, выборов, медиа, общественных отношений. Под сомнение поставлены добросовестность, добропорядочность, ответственность, честность, открытость, - пишет кандидат во введении к программе. - Как сохранить уважение людей к политике и политикам, вырастить готовность участия в политике в эпоху цинизма и лицемерия, манипулирования людьми, отрицания гуманитарных ценностей? Зло не перестало быть злом, но оно стало технологически изощренным и в связи с этим всепроникающим. Каким должно быть деятельное Добро в современную эпоху? Как сохранить человечность в политике? Как вернуть политике смысл? А смысл подлинной политики остается неизменным: это служение людям».

Ответ на вызовы истории, по словам Льва Шлосберга, будет дан в любом случае. «Для нашей партии важно, чтобы именно мы смогли дать этот ответ. Мы это заслужили, но мы должны это право доказать вновь, - отметил кандидат. - Наша задача – сделать современной и успешной демократическую партию, стать локомотивом общенациональных демократических перемен. Это – вдохновляющая работа для политиков-демократов. Большая удача заключается в том, что у нашей партии есть возможность выполнить эту работу. От качества нашей работы зависит, используем ли мы этот шанс. Эта работа необходима десяткам миллионов людей в нашей стране».

Политик убежден, что «в Россию возвращается и обретает смысл политика, общество готово к мирной смене власти на выборах» и что «"Яблоко", опираясь на российское гражданское общество, может стать современной успешной российской демократической партией XXI века».

Лев Шлосберг пригласил заинтересованных читателей к открытому обсуждению проекта развития партии и призвал присылать отклики и предложения на адрес info@shlosberg.ru.

XXI съезд партии «Яблоко» состоится 14-15 декабря в Москве. Съезд изберет высшие выборные органы партии на 4 года, в том числе председателя партии. Федеральный политический комитет «Яблока» 22 ноября рекомендовал съезду рассмотреть кандидатуры трех кандидатов на должность председателя: действующего председателя Эмили Слабуновой, ее заместителя Николая Рыбакова и члена Федерального политического комитета Льва Шлосберга.