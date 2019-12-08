Политика

Антон Минаков: За последний год ЛДПР усилила работу в Псковском областном Собрании депутатов в несколько раз

В несколько раз увеличилось количество законопроектов, которые вносит ЛДПР в Псковское областное Собрание депутатов. В этом году одно из основных достижений партии в регионе - это принятие закона об освобождении солдат-срочников от транспортного налога во время прохождения службы в армии. Такую позицию в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков.

Он также отметил, что увеличилось количество различных партийных уличных мероприятий. «Да, нам не дают устраивать мероприятия в центре города, но это не значит, что мы их не проводим», - заверил депутат.

Со слов Антона Минакова, в этом году в региональном отделении ЛДПР был снижен бюджет на то, чтобы освещать различные партийные мероприятия, чтобы сэкономить средства на проведение важных мероприятий и помощь жителям региона. «Мы сделали много хороших дел на эти деньги, количество мероприятий и работы увеличилось в разы», - заявил он.

Лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов рассказал, что за последний год в региональном отделении партии в 4 раза увеличилось количество часов приема юриста и призвал всех, кому необходима помощь, обращаться в офис ЛДПР. «Наша главная задача - вносить законопроекты, которые будут помогать людям. Мы работаем с избирателями, и все свободные ресурсы мы будем направлять на благотворительность и благие дела», - заключил Антон Минаков.