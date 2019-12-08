Политика

Региональное отделение ЛДПР поддерживает возврат прямых выборов главы города

«Нашу партийную позицию обозначил еще Владимир Вольфович Жириновский - мы за возвращение любых прямых выборов. Народ должен выбирать власть», - заявил лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков сегодня, 10 декабря, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он отметил, что ЛДПР готова поддерживать любые инициативы, если они не идут вразрез с позицией партии. «Мы всегда поддержим, если мы согласны, неважно, какая партия написала законопроект», - заявил Антон Минаков.

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Депутат рассказал, что на данный момент сложно судить о том, когда будут возвращены прямые выборы главы города. «Мы будем активно отстаивать эту позицию и Псковском областном Собрании депутатов и в Госдуме», - заключил он.