Политика

Новым руководителем регионального отделения МГЕР стал Василий Демидов

Новым руководителем регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Псковской области стал Василий Демидов.

Как сообщается в группе ВКонтакте «МГЕР в Псковской области», руководящий состав «Молодой Гвардии Единой России» Кировского района Санкт-Петербурга во время поездки в Псков познакомился и провел рабочее совещание с новым руководителем регионального отделения МГЕР Псковской области Василием Демидовым и руководителем аппарата отделения Евгенией Воропаевой.





Участники поделились друг с другом опытом по взаимодействию с молодёжными общественными объединениями, договорились о дальнейшем сотрудничестве и совместных мероприятиях.



«Псковская область один из ближайших соседних регионов нашего города. Уверен, что создание подобных связей с активистами из разных субъектов поможет создать команду единомышленников МГЕР еще больше и крепче», - поделился итогами встречи руководитель Кировского отделения МГЕР СПб Михаил Соколов.

Отметим, ранее лидером «Молодой Гвардии Единой России» в Псковской области был Андрей Моргунов.