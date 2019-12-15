Политика

Председатель Собрания депутатов Новоржевского района уйдет в отставку из-за конфликта с главой муниципалитета

На сессии 19 декабря председатель Собрания депутатов Новоржевского района Валентина Меркулова заявит о намерении уйти в отставку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По имеющейся информации, ее решение покинуть пост председателя связано с конфликтом единороссовского большинства в Собрании с главой района - яблочницей Софьей Пугачевой по, так называемому, дровяному кризису.

По мнению источников ПЛН, сменщиком Меркуловой, возможно, станет единоросс Александр Кузнецов.