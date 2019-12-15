ЦИК России рекомендует назначить Игоря Сопова членом псковского облизбиркома с правом решающего голоса

ЦИК России рекомендует назначить членом Избирательной комиссии Псковской области соучредителя Петербургского GR-клуба Игоря Сопова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.
На сегодня,18 декабря, назначено заседание Центризбиркома, в повестку которого первым пунктом внесен вопрос о кандидатуре для назначения членом Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса. В соответствии с проектом постановления ЦИК России, который имеется в распоряжении редакции ПЛН, губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову будет рекомендовано «назначить членом облизбиркома с правом решающего голоса Сопова Игоря Александровича, 1975 года рождения, образование высшее».
Напомним, ранее заявления о выходе из состава областной Избирательной комиссии написали председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов и член комиссии с правом решающего голоса, вице-губернатор Николай Цветков. В редакции Псковской Ленты Новостей имеется распоряжение губернатора об освобождении Цветкова от обязанностей члена избирательной комиссии.
Кроме того, как стало известно Псковской Ленте Новостей, кандидатура Игоря Сопова обсуждается для последующего назначения на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области.
За годы профессиональной деятельности работал юрисконсультом в частной организации, помощником адвоката, помощником депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместителем председателя ТИК №1 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, заместителем председателя комитета сельского хозяйства Мурманской области, председателем Избирательной комиссии муниципального округа «Измайловское» Адмиралтейского округа Санкт-Петербурга, помощником главы администрации Гатчинского района Ленобласти. Также занимался преподавательской деятельностью в вузах Северной столица.
Соучредитель АНО «Петербургский GR-клуб».
С декабря 2018 года по март 2019 года работал советником губернатора Псковской области.