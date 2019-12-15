Политика

ЦИК России рекомендует назначить Игоря Сопова членом псковского облизбиркома с правом решающего голоса

ЦИК России рекомендует назначить членом Избирательной комиссии Псковской области соучредителя Петербургского GR-клуба Игоря Сопова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

На сегодня,18 декабря, назначено заседание Центризбиркома, в повестку которого первым пунктом внесен вопрос о кандидатуре для назначения членом Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса. В соответствии с проектом постановления ЦИК России, который имеется в распоряжении редакции ПЛН, губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову будет рекомендовано «назначить членом облизбиркома с правом решающего голоса Сопова Игоря Александровича, 1975 года рождения, образование высшее».

Напомним, ранее заявления о выходе из состава областной Избирательной комиссии написали председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов и член комиссии с правом решающего голоса, вице-губернатор Николай Цветков. В редакции Псковской Ленты Новостей имеется распоряжение губернатора об освобождении Цветкова от обязанностей члена избирательной комиссии.

Кроме того, как стало известно Псковской Ленте Новостей, кандидатура Игоря Сопова обсуждается для последующего назначения на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области.

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Игорь Сопов родился в 1975 году в поселке Локня Псковской области, окончил исторический факультет Псковского педагогического институт им. С. М. Кирова, имеет еще несколько образований в сферах юриспруденции, экономики и управления.