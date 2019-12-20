Политика

Назначено предварительное голосование «Единой России» по выборам главы Печорского района

Президиум регионального политсовета сегодня рассмотрел вопрос о назначении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатом на должность главы Печорского района на досрочных выборах главы Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Отбор кандидатов от «Единой России» на должность главы Печорского района будет организован по первому принципу. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение могут стать не только члены партии «Единая Россия», но и беспартийные граждане.



Избиратели смогут проголосовать за кандидатов предварительного голосования 2 февраля 2020 года.