Политика

Законопроект о прямых выборах мэров рискует быть отклоненным в Псковской области в пятый раз

Законодательная инициатива о возвращении прямых выборов глав Пскова и Великих Лук, разработанная членами партии «Яблоко», рискует быть отклоненной в пятый раз за текущий созыв Псковского областного Собрания депутатов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 23 декабря, соответствующий законопроект уже не получил поддержки у членов парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Любопытно, что голоса депутатов по представленной инициативе разделились 4 на 4, но, согласно регламенту, это означает положительное решение по законопроекту не принято.

Отметим, что ранее этот пакет законодательных инициатив вносил только Лев Шлосберг, теперь, после победы Артура Гайдука на выборах 8 сентября, он внесен сразу двумя депутатами от «Яблока».

Парламентарии, как и ранее, предлагают внести изменения в два областных закона: «О местном самоуправлении в Псковской области» и «О статусе главы муниципального образования». Законопроекты предполагает избрание высшего должностного лица городского округа (ими являются Псков и Великие Луки) как главы местной администрации на прямых и всеобщих выборах (сейчас таким правом обладают жители всех 24 муниципальных районов Псковской области).