Политика

Псковские единороссы изберут нового секретаря городского отделения партии

Второй этап 25-й конференции Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия» проходит сегодня, 23 декабря. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в конференции принимают участие секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский, и. п. секретаря городского отделения Григорий Стороненков, руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов, 94 делегата конференции — представители городского местного отделения «Единой России», члены городского политсовета, члены КРК, сторонники партии.

В рамках сегодняшней конференции планируется подвести итоги работы местного отделения партии за год, наметить планы на 2020 год, а также провести плановую ротацию политсовета и избрать нового секретаря местного отделения. Напомним, ранее этот пост занимал экс-глава города Пскова Иван Цецерский. После его отставки в мае текущего года и.п. секретаря местного отделения «Единой России» назначен Григорий Стороненков.

Напомним, в соответствии с уставом партии секретарь городского местного отделения будет избран тайным голосованием.