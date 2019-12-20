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Политика

Фракция «Единая Россия» обсудила с губернатором новые параметры областного бюджета и волнующие жителей региона проблемы

23.12.2019 19:10|ПсковКомментариев: 0

Вторая серия бюджетных консультаций губернатора Михаила Ведерников состоялась в Собрании – накануне бюджетного послания и окончательного рассмотрения проекта бюджета на 2020 год глава региона встретился с депутатами-единороссами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов, руководитель фракции Виктор Антонов поприветствовал коллег и передал слово для выступления губернатору.

«В преддверии окончательного принятия бюджета подводим итоги года – год был сложным, ответственным, но динамичным и, по большому счёту, беспрецедентным по количеству объектов, которые нам удалось реализовать в инфраструктуре здравоохранения и образования», - отметил Михаил Ведерников.

Говоря, о бюджете следующего года, губернатор подчеркнул, что общими усилиями удалось значительно увеличить доходную часть и найти решения значительного числа старых проблем: «В этом году была проведена исключительная по своему масштабу согласительная комиссия – приняты решения о поправках в бюджет на общую сумму 1,9 млрд рублей».

После выступления губернатора единороссы обсудили с Михаилом Ведерниковым волнующие вопросы.

Депутат Оксана Лазарева передала главе региона благодарность жителей Плюсского района за строительство стадиона. «Многие поколения ждали этого события, и, наконец, современный стадион у нас появился», - отметила депутат. Затем парламентарий рассказала о проблемах – финансовое положение местного автотранспортного предприятия ставит под угрозу возможность осуществления перевозок.

«Для нас это катастрофа, - призналась директор Плюсской школы. - Автобусы подвозят детей и учителей. Чтобы предприятие смогло нормально работать, нужно около двух миллионов рублей. Деньги обещают, но пока они не поступили».

Михаил Ведерников попросил прокомментировать ситуацию своего профильного заместителя. Василий Осипов сообщил, что вопрос финансовой помощи автотранспортным предприятиям депутаты поднимали и на сессии, и в рабочем порядке, и на согласительной комиссии.  «Первый транш в размере 800 тысяч рублей сегодня ушёл в Плюссу. Будет ещё 200 тысяч и третий – около 500 тысяч рублей. Этого будет достаточно, чтобы год завершить», - заверил депутатов вице-губернатор.

«Плюсса входит в мой избирательный округ, я хорошо знаю проблему. В ней две составляющих, - взял слово спикер регионального парламента Александр Котов. – Первая – были срезаны лимиты, а вторая – задолженность по перевозке школьников. Для выхода из кризисной ситуации предприятию необходимы живые деньги».

Василий Осипов отметил, что проблема уже решается, на субсидии всем автотранспортным предприятиям области в бюджете предусмотрено 32 млн рублей.

«По линии Минпромторга мы ожидаем порядка 650 млн рублей и намерены потратить эти деньги на обновление автобусного парка всех предприятий», - добавил в продолжение темы перевозок губернатор. Михаил Ведерников поручил своему заместителю взять под личный контроль ситуацию по плюсскому автопредприятию.

Ещё одна проблема, обозначенная по посёлку Плюсса, касалась оборудования переездов через железнодорожные пути.

«Улица Производственная в Плюссе, на которой живут около 100 человек, отделена железной дорогой. Раньше был переезд, теперь он закрыт, и людям приходится идти два километра без тротуара и без освещения. Детей в школу и обратно подвозит автобус, но во второй половине дня они ходят на другие занятия, возвращаются затемно. Нужен цивилизованный переход», - выступила депутат Оксана Лазарева.

Председатель Собрания напомнил, что недавно депутаты встречались с представителями РЖД и также поднимали этот вопрос. «Проблема касается не только Плюссы. Раньше были наземные переходы-настилы, теперь их ликвидировали. Мы просили, чтобы такие переходы вернули, но представители РЖД ссылаются на правовые ограничения, хотя на самом деле успешные примеры есть – в Новоселье я обращался по просьбам жителей, и такой переход был сделан, значит, это всё-таки возможно». Александр Котов попросил губернатора на своём уровне обсудить с железнодорожниками вопрос оборудования переходов.

«Обязательно свяжемся и поговорим», - заверил парламентариев Михаил Ведерников.

Депутат Алексей Блинов начал свое выступление с благодарности за отремонтированные дороги в Локнянском районе, а затем обозначил проблему с очистными сооружениями в Локне  – объект нуждается в ремонте и модернизации.

«Движение в этом вопросе есть, - ответил вице-губернатор  Василий Осипов. -  400 тысяч рублей предусмотрено, идёт проектирование. После подготовки документации можно будет заявляться на участие в программе».

Депутат Геннадий Григорьев также пожаловался губернатору на состояние очистных сооружений, но только в Дно.

«Мы можем подключиться, но нужно участие районных властей. Пока таких обращений не поступало», - прокомментировал губернатор. «А по Порхову мы уже проектируем водоочистные сооружения», - добавил в продолжение темы вице-губернатор Василий Осипов.

Пользуясь возможностью прямого общения с губернатором, Геннадий Григорьев обратился с ещё одним вопросом. «В этом году у меня родилась дочь. Новый перинатальный центр – выше всех похвал, но рядом нет парковки. Машину пришлось оставить, где удалось припарковаться, а потом туда же возвращаться уже с женой и ребенком».

Губернатор подтвердил, что знает о существовании проблемы, ее областные власти намерены решать в ближайшее время вместе с муниципалитетом.

Депутат, главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев также начал со слов благодарности от медицинских работников за переоснащение медицинских учреждений. В ответ губернатор также поделился недавним приятным впечатлением: «Впервые Псковскую область получила ангиограф – это просто какой-то космический корабль. Его стоимость 75 млн рублей. Не многие серьёзные лечебные учреждения могут таким оборудованием похвастаться, а аппарат для УЗИ – там просто сумасшедшее разрешение и цветное изображение».

Следующий вопрос лишь косвенно касался сферы здравоохранения: «Люди просят организовать перрон для посадки на Ласточку. Пожилым людям очень сложно подняться в вагон. Бывают случаи, когда и травмируются» - обозначил проблему Алексей Васильев.

«По вокзалу у нас целый ряд вопросов касается обеспечения безопасности, - сказал, отвечая на вопрос, Михаил Ведерников. - Вопрос будет решён, но поэтапно – сначала будут установлены рамки, потом ограждение по периметру и в третью очередь – повышение перрона. Эти работы запланированы РЖД. Будем надеяться, что в ближайшие два года все работы выполнят».

«Мы услышали ясные ответы на все поставленные вопросы, - подвёл итоги встречи руководитель фракции «Единая Россия» Виктор Антонов. – Хорошо, что они решаемы». На предстоящей сессии состоится рассмотрение проекта областного бюджета в трёх чтениях.

Источник: Псковская Лента Новостей
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