Политика

Елена Полонская поблагодарила однопартийцев за поддержку и обозначила главную цель работы

Глава Пскова Елена Полонская, избранная сегодня секретарем городского отделения «Единой России», выразила благодарность однопартийцвм.

«Я благодарна всем, кто за меня проголосовал и постараюсь ваше доверие оправдать», - сказала Елена Полонская после объявления результатов голосования.

«Задач перед нами стоит очень много, и я вижу, что могу и в дальнейшем рассчитывать на вашу поддержку. Мы сможем сделать многое для дальнейшего динамичного развития нашего города», - заверила она.

Как сообщалось ранее, по результатам тайного голосования на партийной конференции большинство набрала Елена Полонская. Ее поддержал 81 делегат. За другого кандидата - предпринимателя Александра Скалу отдали свои голоса 16 человек.

Как отметили в пресс-службе регионального отделения партии, секретарь Псковского городского местного отделения является высшим должностным лицом местного отделения партии, осуществляет руководство деятельностью местного политического совета, подотчетен конференции местного отделения и местному политическому совету партии.