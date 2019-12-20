Политика

«Яблоко» выдвигает Елену Маятникову на пост председателя избирательной комиссии Псковской области

В партии «Яблоко» приняли решение выдвинуть кандидатуру члена областной избирательной комиссии Псковской области Елены Маятниковой на пост председателя облизбиркома. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из источников, близких к избирательной комиссии.

По информации собеседников ПЛН, в настоящее время в Москве проводятся консультации с членами Центральной избирательной комиссии России, и представитель «Яблока» в ЦИКе Александр Кинев, хотя он и не курирует Псковскую область, активно участвует в процессе лоббирования кандидатуры Елены Маятниковой. В ближайшее время должно состояться заседание Центризбиркома, на котором будет рассматриваться вопрос о кандидатурах на пост председателя избирательной комиссии Псковской области.

Как сообщалось ранее, председателем облизбиркома может стать специалист в области взаимодействия с органами государственной власти, соучредитель Петербургского GR-клуба, ранее занимавший должность советника губернатора Михаила Ведерникова, Игорь Сопов. Об этом ПЛН стало известно из собственных источников, близких к региональному руководству.

Центральная избирательная комиссия РФ рекомендовала кандидатуру Игоря Сопова для назначения членом псковского облизбиркома с правом решающего голоса, а губернатор подписал соответствующее распоряжение. Отметим, что Игорь Сопов родился в Локнянском районе, окончил Псковский государственный педагогический институт.

Смотрите также ЦИК поддержал назначение Игоря Сопова членом Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса

Таким образом, выборы председателя избирательной комиссии Псковской области могут пройти на конкурентной альтернативной основе.