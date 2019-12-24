Политика

Олег Брячак не отказался от президентских амбиций

Депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак не отказался от намерений принять участие в выборах президента РФ, которые состоятся в 2024 году. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«На пост президента я выдвигаться буду. Я от этой идеи не отказываюсь, и даже знаю, как это сделаю. Я даже знаю, как подписи собирать буду», - сказал гость студии, заметив, что еще не посвящал в свои планы лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

В то же время Олег Брячак воздержался озвучивать свои планы на выборы губернатора Псковской области, которые пройдут годом раньше. «Я не знаю, потому что три года - это большой срок», - сообщил он.

Напомним, на предыдущих выборах губернатора Псковское региональное отделение партии «Справедливая Россия» по предложению Олега Брячака поддержало кандидата от партии «Единая Россия» Михаила Ведерникова, который в итоге и возглавил регион.