Политика

Немцы назвали Путина одним из ключевых политиков

Соцопрос, проведенный институтом YouGov среди жителей Германии, выявил наиболее влиятельных мировых политиков. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Welt am Sonntag, на первом месте оказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее роль назвали ключевой 22% участников опроса.

Президента России Владимира Путина наиболее влиятельным политиком назвали 20% немцев, участвовавших в опросе. На третьем месте — президент Франции Эммануэль Макрон, его имя вспомнили 19% респондентов. Американский президент Дональд Трамп — на четвертой позиции, его «наиболее влиятельным» назвали 16% участников опроса. Еще 12% немцев назвали имя Урсулы фон дер Ляйен – главы Еврокомиссии и экс-министра обороны Германии.

Однако почти треть, 29% участников опроса считают, что никто из власть предержащих не даст решительный ответ на актуальные общемировые вызовы.

Владимир Путин не в первый раз попадает в рейтинги самых влиятельных политиков мира. Пару дней назад издание Financial Times включила Путина в список из 50 человек, определивших облик уходящего десятилетия. Кроме российского лидера в рейтинг включены 18 политиков, 22 предпринимателя и девять общественных деятелей. Вместе с Путиным в списке FT оказались президент США Дональд Трамп, экс-президент Барак Обама, канцлер Ангела Меркель, лидер Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель компартии Китайской народной республики Си Цзиньпин.

В рейтинг также включили экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена и главу корпорации Apple Тима Кука.

В 2018 году президент России Владимир Путин уступил председателю КНР Си Цзиньпину первое место рейтинга самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes. Российский лидер занимает верхние строчки на протяжении четырех лет, что является «беспрецедентным» фактом, отметили в издании.