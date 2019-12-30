Политика

2020 год пройдет для псковских коммунистов под знаком 75-летия Победы и юбилея Ленина

2020 год пройдет под знаком 75-летия Великой Победы советского народа, считает первый секретарь Псковского областного отделения КПРФ, депутат регионального парламента Петр Алексеенко.

«Необходимо напомнить всем, что победу в войне одержали Советский Союз, социалистический строй и народ под руководством Коммунистической партии», - заявил руководитель Псковского обкома, поздравляя жителей области с Новым годом.

Петр Алексеенко также напомнил, что в 2020 году исполнится 150 лет со дня рождения Владимира Ленина.

«Это годовщина исключительно важного события для истории человечества – юбилей величайшего мыслителя и революционера, литератора и гуманиста, организатора большевистской партии и основателя Советского государства», - считает первый секретарь обкома КПРФ.