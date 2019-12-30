Политика

Андрей Турчак занял 38-е место в рейтинге ведущих политиков России

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак занял 38-е место в рейтинге ста ведущих политиков страны. Очередную версию списка представило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

По итогам декабря 2019 года Андрей Турчак получил от экспертов средний балл 4,17 и сохранил место в группе «Сильное влияние». Напомним, что месяц назад экс-губернатор Псковской области занимал 36-е место.

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В рейтинге традиционно лидирует президент России Владимир Путин. Одним из ключевых внутриполитических событий декабря стала Большая пресс-конференция президента, отмечает руководитель АПЭК, политолог Дмитрий Орлов. Среди резонансных международных событий с участием главы государства – встреча в нормандском формате в Париже, а также заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальная встреча глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. На позиции фигурантов рейтинга в декабре оказали влияние перестановки в губернаторском корпусе, соглашение о транзите газа через территорию Украины, обсуждение реформы контрольно-надзорной деятельности, а также антикоррупционные мероприятия правоохранительных органов.

Отметим, что экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг 100 наиболее влиятельных политиков России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 29 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представители политических партий.

Экспертам задается следующий вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ следующих российских политиков?»

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы). Каждый эксперт может добавить персоналии (не более 5), которые, по его мнению, должны быть представлены в рейтинге, но отсутствуют в анкете. Если не представленного в анкете претендента назовут хотя бы два эксперта, он будет оцениваться всеми участниками исследования в следующем месяце.

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 100 российских политиков лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «Очень сильное влияние» (1–20), «Сильное влияние» (21–50), «Среднее влияние» (51–100).