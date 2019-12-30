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Политические итоги-2019. Часть 2

Сразу после новогодних каникул Псковская Лента Новостей предлагает читателям вспомнить яркие события и важные тенденции 2019-го. Сегодня мы завершаем подведение политических итогов года, представляя победителей и проигравших в наших традиционных номинациях. Вручать воображаемые «оскары» продюсерам, сценаристам, режиссерам и актерам нашего регионального политического «кино» ПЛН начала в первой публикации.

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Резонанс года - Серия громких уголовных дел Никогда прежде в Псковской области не было такого количества громких уголовных дел, возбужденных в отношении руководителей органов власти и местного самоуправления, депутатов, топ-менеджеров госпредприятий, лидеров общественных объединений, муниципальных глав и т.д. Редкий месяц в 2019-м обходился без новостей о допросах, обысках и предъявленных обвинениях в рамках очередного дела. Их фигурантами стали экс-директор особой экономической зоны «Моглино» Ольга Торбич, глава Новоржевского района Михаил Пашков (в дальнейшем покинул должность), его пушкиногорский коллега Александр Баранов, великолукский глава Сергей Петров и другие. Обстоятельства этих дел разные, однако, как правило, руководителей подозревают и обвиняют в превышении должностных полномочий или в злоупотреблении ими. В том же самом, а также в присвоении и растрате денежных средств, подозревают и Ульяну Михайлову - лидера псковских профсоюзов и депутата регионального парламента (фракция ЕР). Впрочем, «Дело Михайловой» безусловно стоит особняком - еще недавно она была партнером региональных властей, с ней - руководителем крупнейшей общественной организации - считались и договаривались в Доме Советов, а теперь - всё иначе. Смотрите также «Дело Ульяны Михайловой». Сигналы и символы Помимо прочего, «дело лидера профсоюзов» - это вполне очевидный сигнал всему местному сообществу, что может произойти с теми, кто не желает играть по правилам, предложенным Системой. В целом, волна резонансных уголовных дел свидетельствует и о возросших возможностях сотрудников правоохранительных структур (2019-й вообще был их годом - «годом силовиков»), и о том, что неприкасаемых нет, прийти могут за любым, никто не застрахован - даже самые высокопоставленные из власть предержащих. Собственно, серия громких дел началась в конце 2018-го с ареста вице-губернатора Александра Кузнецова - чиновника такого уровня у нас прежде не задерживали и не помещали в СИЗО никогда. Кузнецова подозревают в получении взятки, обвинение просит суд приговорить его к 9,5 годам лишения свободы. Однако точка в этом деле не поставлена, судебный процесс продолжится в 2020-м. Как, впрочем, и другие резонансные сюжеты, начатые в 2019-м, в том числе дело известной псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. В настоящее время дело возвращено прокуратурой для проведения дополнительного расследования. В завершение остается выразить надежду на то, что следствие всесторонне разберется в обстоятельствах всех без исключения резонансных дел, а в суде восторжествует справедливость.

Ротация года - Армен Мнацаканян, Олег Добрынин, Елена Яковлева

Как неоднократно отмечено обозревателями ПЛН, в 2019 году продолжилась начатая Михаилом Ведерниковым «перезагрузка» администрации Псковской области. На смену «старой гвардии» - управленцам, работавшим в органах исполнительной власти много лет (некоторые из них «пережили» чуть ли не всех псковских губернаторов, начиная с Владислава Туманова), приходят новые менеджеры, рекрутированные в том числе из-за пределов области. Из множества фактов этого не прекращающегося кругообращения руководящих кадров особо отметим три.

В 2019-м администрацию области покинул руководитель комитета социальной защиты Армен Мнацаканян. Сферу соцзащиты он возглавлял с 2008 года. Сменщицей господина Мнацаканяна стала Ольга Евстигнеева, ранее занимавшая позицию помощника главы региона по социальным вопросам. А экс-чиновник вскоре был назначен помощником сенатора от Псковской области Андрея Турчака.

По ходу донастройки властного механизма из него выпал и Олег Добрынин - один из самых опытных медиаменеджеров региона, проводивший информационную политику при нескольких губернаторах. Его уход с должности руководителя комитета по информационной политике стал следствием полнейшего бардака во всем политико-медийном блоке, когда функции чиновников дублировались, процесс принятия решений был излишне забюкратизирован, зачастую всё происходило в соответствии с известным флотским принципом «наградить непричастных и наказать невиновных». Работать в таких условиях и добиваться выполнения поставленных задач стало невероятно тяжело. Уход чиновника, который благодаря своим профессиональным качествам и личным связям минимизировал потери от ошибок других, негативно сказался на результатах работы в сфере информационной политики - что отразилось и на результатах кандидатов власти на муниципальных выборах, и на развитии резонансных сюжетов общественно-политической жизни. Ныне опыт и навыки Добрынина востребованы в одной из энергокомпаний региона.

Также в минувшем году свой пост покинула председатель комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева. Эту должность она занимала более пяти лет с момента создания комитета. Напомним, что он был образован в 2013-м в связи с многочисленными конфликтами между застройщиками и представителями т. н. «культурной общественности». Как ответ на острые дискуссии было принято решение забрать полномочия по охране памятников истории у объективно не справлявшегося с задачами комитета по культуре и создать новый государственный орган, зоной ответственности которого стало бы исключительно это направление деятельности. Однако, по мнению многих участников процесса, создание комитета не только не решило проблему, а отчасти даже усугубило ее. Все эти годы госпоже Яковлевой приходилось лавировать между различными заинтересованными сторонами - в результате шишки в нее летели со всех сторон, недовольных ее работой было множество. Как итог - расставание и приглашение нового председателя комитета Натальи Тихомировой.

Перформанс года - карикатуры Елкина в презентации законопроектов Шлосберга

Весной 2019-го депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг внес на рассмотрение коллег законопроекты «об ответственности власти за неуважение к народу» - своеобразный ответ на «закон Клишаса». К презентации в стенах регионального парламента на майской сессии яблочник подошел нестандартно. По определению одних, он поступил творчески и грамотно, по мнению других, повел себя провокационно и неподобающе статусу законотворца. Так или иначе, Шлосберг включил в презентацию 12 работ карикатуриста Сергея Елкина. Были среди них рисунки откровенно издевательские и обидные для депутатов — все это демонстрировалось на большом экране в зале заседаний.

Вполне ожидаемо обсуждение свелось к содержанию карикатур и личности самого Шлосберга. В частности, депутат Алексей Севастьянов («Единая Россия») возмутился иллюстрациями, особенно ему не понравилась картинка, на которой изображены блохи, обсуждающие собаку: «Эти животные должны нас, депутатов, уважать». Алексей Севастьянов все допытывался у коллеги: «Кто эти существа?». И сделал вывод: «Мне очень печально, что вы не уважаете своих коллег и теперь сделаете из своего выступления постановочное видео. Вы и всю сессию превратили вот в эти карикатуры». Лев Шлосберг ответил, что ни одной из 12 карикатур Сергея Елкина не вышло бы в свет, если бы не появился закон «о неуважении к власти», это реакция художника на действия политиков. Так или иначе, парламентское большинство ожидаемо отказалось принять пакет законопроектов Льва Шлосберга, а депутат Севастьянов напоследок признался, что «с трудом все это выдержал, и слава богу, что никого не задушили».

Боец года - Игорь Савицкий

Победа в номинации за проявленные бойцовские качества присуждается известному промышленнику, экс-депутату областного Собрания Игорю Савицкому. В период, когда мало кто может позволить себе «открывать рот» (тем более осторожен уязвимый во многих отношениях бизнес), псковский предприниматель выглядит редким исключением из правил. Он смело говорит то, что думает, не боится последствий и отстаивает интересы родного города.

Показательна в этом отношении позиция господина Савицкого по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино». Именно с его проблемной статьи, опубликованной год назад на сайте ПЛН, началось широкое обсуждение темы.

В отличие от иных противников строительства, просто желавших хайпануть на горячей теме, Игорь Савицкий был последователен, активен и при этом готов к диалогу с оппонентами. Его выступления (не только по этой теме, но и по другим вопросам актуальной повестки) содержали весомые аргументы и конкретные предложения. Активность главы холдинга «N-P-N», вернувшегося в публичное пространство после продолжительной паузы, не осталась незамеченной, в том числе представителями регионального политического класса - экспертами проекта «100 самых влиятельных псковичей»: они зафиксировали рост влияния Савицкого и определили ему 29-ю строчку в ежегодном рейтинге (это на 15 позиций выше, чем в 2018-м)

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Облом года - Галина Неваленная

Годом несбывшихся надежд можно назвать 2019-й для главного врача Псковской городской поликлиники Галины Неваленной. И это при том, что в сентябре она была избрана депутатом гордумы. Но вряд ли пределом мечтаний сопредседателя регионального штаба ОНФ и экс-доверенного лица Владимира Путина было кресло рядового мундепа.

В городской парламент госпожа Неваленная, вероятно, шла с тем, чтобы в будущем стать главой города, о чем неоднократно писали политические комментаторы - они находили многочисленные подтверждения тому, что областная власть делает ставку именно на ее кандидатуру. Однако этим планам, если они действительно имели место, сбыться было не суждено. На довыборах в одномандатном округе Галина Неваленная хотя и заняла первое место, не сумела получить высокий процент голосов, что сделало бы ее фаворитом перед голосованием за кандидатуры на пост главы. К тому же действующие депутаты, прежде всего - старожилы гордумы с опытом работы в нескольких созывах, не горели желанием поддерживать дебютантку: они и сами были не прочь занять высокое кресло. Госпожа Неваленная вместо того, чтобы четко обозначить собственные амбиции, продолжительное время хранила молчание и находилась в «режиме ожидания». В таких условиях наблюдателям оставалось только гадать, что происходит «под ковром». К тому же областная власть не спешила публично обозначать позицию, а когда пришло время определяться – Дом Советов поддержал кандидатуру, рекомендованную федеральным центром.

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В итоге выбор был сделан в пользу и.п. главы города Елены Полонской, вытянувшей в 2019-м «счастливый билет». А Галина Неваленная заслужила победу в нашей номинации «Облом-2019».

«Ва-банк» года - Григорий Турчин

Процесс избрания главы Пскова ознаменовался и выходом на муниципальную политическую авансцену главы бюджетного комитета гордумы, в прошлом моряка-подводника Григория Турчина. В определенный момент он пошел ва-банк, вступил в борьбу за кресло высшего должностного лица областной столицы и едва не смешал карты в руках руководства партии власти.

На конференции городского отделения «Единой России» по инициативе бывшего замглавы города Игоря Сиротина фамилия Турчина была внесена в бюллетень для тайного голосования - его поддержали 43 человека, при этом Елена Полонская получила 58 голосов. То есть: проголосуй по-другому всего 8 делегатов конференции – и всё было бы иначе. Поражение на конференции господина Турчина не остановило, он выдвинул свою кандидатуру и на выборах главы города в ходе сессии гордумы (а перед голосованием выступил с критикой ЕР и «вынес сор из избы»). Однако тут депутата ждало разочарование – его кандидатуру никто из коллег не поддержал.

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Эхом осенних событий стал предновогодний демарш Турчина, когда по его инициативе бюджетный комитет решил не выносить на сессию проект бюджета, из-за чего город рисковал войти в 2020 год с непринятым финансовым документом и жить по 1/12 бюджета 2019-го. В конце концов ситуацию «разрулили» и бюджет приняли. Как предрекают провластные СМИ и телеграм-каналы, в 2020 году для опального депутата могут наступить серьезные негативные последствия.

«Эпидемия» года - досрочные отставки глав муниципалитетов

В 2019 году своих должностей лишилась почти треть корпуса глав муниципальных образований Псковской области, в том числе такие «динозавры» местного самоуправления, как Иван Цецерский (главой областного центра он был 10 лет, а депутатом гордумы более 20) и Виктор Иващенко, стоявший у руля в Усвятском районе с середины 1990-х.

В шести районах, где в сентябре проходили выборы, действующие главы смогли переизбраться только в двух. Это Сергей Михеев (Бежаницы) и Александр Баранов (Пушкинские Горы) - последний сейчас находится в «зоне риска»: судебный процесс по уголовному делу в его отношении только начинается. Четверо остальных (Михаил Пашков из Новоржева, Валентина Тюрина из Дно, Юрий Жуков из Пустошки и Виктор Иващенко) покинули свои посты.

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В ноябре ряды отставников пополнил глава Печорского района Дмитрий Сопотов. Он оказался в центре скандала из-за распространения видео, в котором нецензурно оскорбляет сотрудника ГИБДД. ЧП не только стоило господину Сопотову кресла и поста секретаря районного отделения «Единой России», но и привело к возбуждению в его отношении уголовного дела по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Кроме того, в 2019-м ушел в отставку глава администрации города Великие Луки Игорь Чевжик, в кресле сити-менеджера его сменила Любовь Романова.

Интервью года - Иван Цецерский на «Эхо Москвы» в Пскове

В конце февраля, вскоре после публичного губернаторского нагоняя в связи с недостаточным контролем за состоянием дорожной сети, глава Пскова дал интервью в прямом радиоэфире.

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Сказанное градоначальником выглядело заочным ответом Михаилу Ведерникову - причем, ответом весьма смелым по нашим временам. Иван Цецерский напомнил о распределении полномочий в Пскове при существующей двуглавой модели управления городом, привел пример решения проблем с уборкой города при губернаторе Андрее Турчаке и - более того - посмел указывать региональному руководству: мол, «нужно и администрации области тоже понимать свою ответственность».

В тот же день стенограмма беседы руководителя муниципалитета с главным редактором «Эхо Москвы» в Пскове Максимом Костиковым вышла на сайте ПЛН под названием «Иван Цецерский о стрелах негатива, контроле за дорожными подрядчиками и моральной готовности к отставке». Как выяснилось вскоре, интервью оказалось в чем-то провидческим. Отношения Цецерского с командой губернатора стали еще более напряженными – и в мае глава города досрочно ушел в отставку. Официальной причиной был назван переход на другую работу, в Национальную ассоциацию развития МСУ, - однако подоплека решения была давно очевидна всем, по крайней мере – тем, кто внимательно слушал февральское интервью.

Тема года - мусорная реформа

С самого начала 2019 года стартовавшая реформа в сфере обращения с бытовыми отходами давала сбои и была одной из наиболее острых тем в общественно-политической повестке. Мусорная реформа сопровождалась множеством скандалов, она выглядела совершенно непродуманной и полностью неподготовленной. Неудивительно, что вспыхнул конфликт между региональным оператором ООО «ЭкоПром» и главными подрядчиками — компаниями АСПО и СпецТрансКом. Конфликт на какой-то момент поставил Псков перед угрозой мусорного коллапса. Власть пыталась по сути в ручном режиме разруливать ситуацию, дошло до того, что в мае депутаты областного Собрания всерьез обсуждали вопрос разрыва 10-летнего контракта с региональным оператором. Однако постепенно руководству ООО «ЭкоПром» удалось решить большинство проблем и выровнять ситуацию. Конфликт с главными подрядчиками был успешно погашен, напряженности в их отношения сегодня нет. Постепенно нормализовалась ситуация с рассылкой платежных квитанций, в полную силу заработал информационный центр ООО «ЭкоПром», общее число жалоб на работу регоператора заметно сократилось. В регион регулярно поступает новая современная техника, и можно говорить, что реализация реформы в сфере обращения с ТКО вошла в плановый режим. Текущие проблемы разрешаются в плановом режиме, на еженедельных совещаниях в администрации Псковской области. Как заявляют в руководстве области, регоператор оперативно реагирует на замечания: мол, если где-то зафиксированы несанкционированные свалки или не вывозился мусор, то после соответствующих обращений все это оперативно исправляется.

Восхождение года - Андрей Турчак в рейтинге ведущих политиков России

Секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак за год укрепил позиции в федеральном центре, свидетельством чему являются результаты различных исследований и позиции в рейтинге 100 самых влиятельных политиков страны, по версии Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Если в начале 2019-го Турчак находился в пятом десятке персон, то в конце года занимал уже 36-38 места и сохранял место в группе «Сильное влияние».

По оценкам экспертов, на укрепление позиций секретаря Генсовета ЕР повлияли результаты сентябрьских выборах (по определению Турчака, «Единая Россия» жахнула всех) и проведение съезда, на котором было объявлено о мобилизации партии и начале подготовке к парламентским выборам 2021 года.

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Десант года - кадры для политико-медийного блока областной администрации

На протяжение многих месяцев 2019-го региональная власть либо откровенно запаздывала с реакцией на актуальные вызовы, либо просто молчала, предпочитая перестраховаться, «замылить» или «затупить» обсуждение резонансных тем (примеров хоть отбавляй: «Титан-Полимер», «мусорная реформа», скандалы вокруг ГП «Псковпассажиравтотранс» и др.). Наступление госуправленцев на старые грабли было вполне объяснимо и даже ожидаемо, если учесть, что во главе всего политико-медийного блока находился крайне неэффективный вице-губернатор Николай Цветков.

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Следствием такого положения дел стали крайне неудачные для власти сентябрьские выборы. После чего в администрации началась «работа над ошибками» и последовали оргвыводы. Уже в конце года в Доме Советов высадился десант приглашенных из-за пределов региона политических и медиаменеджеров (советник губернатора Антон Сергеев, и.о. начальника управления информационной политики Федор Турыгин, заместители начальника управления внутренней политики Петр Бычков и Андрей Маковский).

Говорить о степени эффективности приглашенных кадров пока рано – ответы на все вопросы даст время. При этом мы не стали бы исключать, что в рамках подготовки к новому избирательному циклу руководство области продолжит попытки усилить политико-медийный блок - и в полку приглашенных менеджеров произойдет очередное пополнение.

Назначение года - Наталья Ильина в ПсковГУ

В апреле ведущий вуз региона - Псковский государственный университет возглавила профессор, доктор биологических наук, экс-проректор Ульяновского госуниверситета по инновационному развитию Наталья Ильина.

При назначении врио ректора подчеркивалось, что перед ним стоят важные задачи – прежде всего, обеспечить качественный рывок в развитии ПсковГУ и определить список специальностей, наиболее востребованных для региона, чтобы молодежь не уезжала учиться в другие города с прицелом остаться там работать, а оставалась на Псковщине. Причем, делать всё это необходимо с учетом актуальной повестки: от национальных проектов до планов совместной работы с епархией по культуре, реставрации памятников, социальному направлению, волонтерству.

План развития университета Наталья Ильина представила уже на старте нового учебного года.

ПсковГУ меняет академическую структуру - всё переформатируется под новые программы, вследствие чего в университете появятся новые институты. При этом вуз намерен ориентироваться на местного работодателя. Изменения ждут и уже существующие факультеты.

Еще одно важное направление - расширение международного сотрудничества и взаимодействие с другими вузами страны.

Насколько успешно эти и многие другие начинания будут реализованы на практике, покажет будущее - вместе с тем уже в минувшем году стало очевидно: новый руководитель набирает очки и увеличивает степень своего влияния в регионе. Одним из свидетельств этого стал тот факт, что ПсковГУ во главе с Натальей Ильиной «перетянул» на свою площадку Псковский международный медиафорум - одно из центральных событий в жизни региона в конце года. Участниками встречи стали первые лица областной власти, федеральные эксперты, руководители и сотрудники псковских СМИ. В стенах ПсковГУ прошла традиционная встреча губернатора с руководителями ведущих масс-медиа Псковской области.

Трансфер года - переход Виктора Остренко из «Единой России» в ОНФ

Весной 2019 года новым руководителем регионального исполкома Общероссийского народного фронта был назначен вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

К моменту проведения региональной конференции ОНФ он уже написал заявление о сложении с себя полномочий замсекретаря регионального отделения «Единой России». Само собой подразумевалось, что при новом руководителе исполкома (ранее эту должность занимал депутат Псковской гордумы Григорий Турчин) отделение пропутинского общественного движения заживет как-то иначе и будет более заметно в общественно-политической жизни. Главной задачей провозглашалась работа по содействию в реализации нацпроектов и достижении целей, изложенных в «майском указе» президента.

Сказать, что за прошедшие месяцы жизнь организации кардинально изменилась, было бы преувеличением – однако попытки вдохнуть в ОНФ жизнь предпринимаются.

Другое дело, что вряд ли организацией совместных просмотров пресс-конференции Путина или поддержкой властных инициатив Народный фронт сможет изменить сложившееся представление о себе, как организации, стоящей в одном ряду с общественными палатами, молодежными парламентами и прочими, скорее, декоративными структурами. В этом смысле Виктору Остренко, безусловно, есть над чем работать и над чем думать.

Бардак года - «Псковпассажиравтотранс»

Крупнейшее автотранспортное предприятие области вступало в 2019 год, с одной стороны, на фоне многочисленных скандалов и общественного возмущения работой перевозчика, а с другой - в робких надеждах на то, что кризис наконец-то удастся преодолеть. Надеяться на лучшее предлагалось в связи с приходом на пост директора предприятия столичного «чудо-менеджера» Николая Киянца и разработкой некоего плана развития «Псковпассажиравтотранса». Первым как мыльный пузырь лопнул миф о «стратегии развития»: никакого плана прорыва представлено не было - как и не было дано ответов на все задаваемые из года в год вопросы.

При этом скандалы вокруг автобусного парка росли как снежный ком. Вскоре г-н Киянец покинул свой пост, по сути дела, сбежал. Причем, сделал это точно так, как действовал, находясь в должности, - молча, без каких-либо объяснений и комментариев. Таким образом, вновь встал вопрос о руководителе и путях выхода из кризисной ситуации. В октябре стало известно, что рулить госпредприятием приглашен петербуржец Юрий Киргинцев.

Едва приступив к работе в конце октября, новый руководитель пообещал «сделать всё для процветания предприятия». Два месяца спустя он объявил об очередном повышении стоимости проезда, что естественно было воспринято псковичами крайне негативно. Мало того, что снова залезают в карман самых бедных - тех, кто пользуются общественным транспортом, так еще - дорожает услуга, качество которой в последнее время стало заметно хуже. Уже и региональные власти отмечают, что интервалы движения увеличиваются, маршрутов становится меньше, а жалоб от жителей – всё больше. Это уж не говоря об общем удручающем состоянии подвижного состава. Ко всем прочим неприятностям коллектив предприятия раздирают склоки, о чем свидетельствуют обращения на сайт губернатора и в СМИ.

Оптимизация года - реформа районных газет

Какое же подведение итогов года без «оптимизации»?! Сколько их было за последние полтора десятилетия и не сосчитать. Чего у нас только не оптимизировали! Здравоохранение, образование, социальную сферу... В конце 2018 - начале 2019 дошло дело до районных газет. Штаты сократили, расходы уменьшили, практически все районки завели в специально созданное АНО (это де-юре, а де-факто включили в государственный медиахолдинг), в связи с чем региональная власть установила фактически полный контроль над этим сегментом медиапространства. Теперь вопрос - что всё это даст и приведет ли к декларировавшемуся с самого начала повышению качества, увеличению тиражей и прочему позитиву. Пока с этим как-то не очень - да и примеры деятельности СМИ под государственной крышей не настраивают на оптимистичный лад: в 2019-м, помимо прочего, приказала долго жить газета «АиФ-Псков».

Достижение года - включение псковских храмов в список всемирного наследия ЮНЕСКО

В июле памятники древнего Пскова - образцы культового зодчества средневековой Руси XII - начала XVII веков - включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято на сессии комитета всемирного наследия организации в Баку. Делегацию Псковской области возглавляла первый заместителем губернатора Вера Емельянова, вместе с тем очевидно, что этот день приближали как могли несколько псковских губернаторов и сотрудники Минкульта.

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Конфуз года - Константин Вилков

В номинации для политиков, попавших в неловкое и неприятное положение, «гран-при» отдаем руководителю областного отделения партии «Родина». В августе в Интернете было распространено видео, на котором остающийся за кадром неизвестный охаживает Константина Вилкова болезненными затрещинами и произносит в его адрес обидные слова.

По наиболее распространенной версии, события происходили в Опочецком районе перед выборами главы муниципального образования в 2018 году.

Однако выложили видео только через год. Почему ждали? Кто это сделал? С какой именно целью?

Внятных ответов на эти вопросы так и не прозвучало. Однако кем бы ни был тайный недоброжелатель, разместивший видео в Сети, использование подобных «запрещенных приемов» чести ему не делает. Как отмечал обозреватель ПЛН - Господин Рейтингомер, для господина Вилкова тот факт, что против него сыграли не по правилам и с нарушением принципа «Фэйр Плей», слабое утешение: для любой публичной персоны распространение подобного видео - мощнейший удар по репутации.

Камбэк года - Александр Голышев

Победа в номинации «Камбэк-2019» (по-русски говоря - возвращение года) присуждается бывшему председателю областного комитета по культуре, экс-сотруднику исполкома партии «Единая Россия» Александру Голышеву.

Казалось бы, уже списанный со всех счетов доктор культурологии по воле начальства возглавил процесс объединения псковского и изборского музеев-заповедников. В связи с этим он вернулся в публичную сферу. Что до самого процесса объединения музеев, то вопреки очевидной необходимости с самого начала объяснять смысл любой общественно значимой новации - всё тут долгое время происходило с точностью до наоборот: тихо, кулуарно, без ответов на вопросы представителей общественности и журналистов. Уж как последние добивались в начале года комментариев от чиновников - но всё без толку. Как писала ПЛН в те дни, председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева умудрилась запутать всё и всех, породить множество фобий и страхов, в результате культурное сообщество переругалось, дело дошло до взаимных оскорблений и угроз. С учетом того, что - простите за выражение - собачились люди интеллигентные, сплошь научные сотрудники и доценты, эта перебранка и кидание понтов выглядели особенно колоритно. Будем надеяться, что всё это осталось в прошлом.

Политический фрик года - Алексей Малов

Это номинация для тех, кто отличаются экстравагантным поведением, эпатируют публику и, чтобы получить «свои 15 минут славы», готовы предстать даже в образе клоунов. Еще недавно подобных персонажей у нас было раз-два и обчелся - однако в последнее время политические (вернее сказать - околополитические) фрики стали появляться как грибы после дождя. И уже можно говорить о - ни много ни мало - целом социальном явлении, представители которого почти как акционист Павленский приковывают себя наручниками к столбу на оживленном перекрестке, ведут постоянные дискуссии в социальных сетях, отрицают всех традиционных участников политпроцесса и, как будто помешавшись, доказывают друг другу: во всем виноват режим. Естественно, в этих условиях конкуренция за титул политического фрика года возрастает, однако второй год подряд всех прочих политических клоунов и провокаторов обходит Алексей Малов.

В 2019-м этот блогер-оппозиционер-бипатрид и «человек без определенного рода занятий» успел получить неожиданное назначение в одно из муниципальных предприятий Пскова, продемонстрировать там свою полную профнепригодность и в итоге потерять эту непыльную работу.

Вышло в высшей степени анекдотично: Малов планировал проводить серьезные социологические исследования, однако не сумел организовать работу даже общественных туалетов.

Что особенно интересно: пойдя в услужение власть предержащим и получая бабло из бюджета, экс-организатор штаба «Открытой России» и митингов навальнистов продолжал анонимно писать в интернете небылицы и гадости про чиновников и депутатов, неся откровенную чушь и на ходу выдумывая конспирологические версии. Эта попытка сидеть на нескольких стульях и практиковаться в политике двойных стандартов оказалась одинаково не понятна всем - и представителям системы, и маловским «братьям по разуму» из рядов несистемной оппозиции.

Таким мы увидели политический 2019-й. Итоги следующего года подведем в декабре 2020-го. Наверняка он будет богат на события общественно-политический жизни: мы увидим как развитие резонансных сюжетов, начатых ранее и описанных в «Политических итогах-2019», так и принципиально новые линии. В том числе избирательные кампании, акции политических партий, празднование 75-летия Победы, визиты випов федерального уровня.

Уже меньше чем через пару месяцев в Псков на мероприятия в честь 20-летия подвига десантников 6-й роты могут приехать президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

По весне региональные отделения партий начнут подготовку к масштабной избирательной кампании в муниципалитетах - она охватит всю область и станет серьезным испытанием для всех, в том числе для команды губернатора Михаила Ведерникова и «Единой России», ведомой новым секретарем регионального отделения Александром Козловским (напомним, что минувший год и для самого депутата Госдумы, и в целом для всей представляемой им группы стал годом усиления позиций).

Фактически сразу после единого дня голосования в сентябре основные политические силы начнут подготовку к важнейшим испытаниям 2021 года - выборам депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания.

Впрочем, вполне вероятно, что тема внутрироссийских голосований для обывателей в этом году будет менее интересной, чем избирательные марафоны за рубежом - осенью 2020-го развернется кампания по выборам президента США. Надо ли напоминать, как четыре года назад россияне болели против Хиллари Клинтон и радовались победе Трампа?!

Так или иначе, Псковская Лента Новостей будет внимательно следить за развитием событий и держать читателей в курсе происходящего.